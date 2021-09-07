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DTM dokuz ayaklık 2022 takvimine Portimao'yu ekledi

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

DTM dokuz ayaklık 2022 sezon takvimini açıkladı ve Portimao ilk kez seriye ev sahipliği yapacakken, Spa-Francorchamps da bir sezonun ardından geri dönecek.

DTM dokuz ayaklık 2022 takvimine Portimao'yu ekledi

Algarve pisti 1 Mayıs tarihinde sezonu açacak ve bu DTM'nin 2004'ten beri ilk kez Portekiz'e yaptığı ziyaret olacak.

Lausitzring de 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez yarışa ev sahipliği yapan Lausitzring'deki oval ilk viraj seneye tekrar kullanılmış olacak.

Haziran ayında iki ayak Almanya dışında bir yerde gerçekleştirilecek ve bu pistlerin hangileri olduğu sonraki bir tarihte açıklanacak.

Bu sezon Ekim ayına ertelenen Norisring cadde pisti 1-3 Temmuz tarihleri arasındaki geleneksel yerini alırken, Nurburgring de 26-28 Ağustos tarihindeki sabit DTM yerini alacak.

Spa gelecek yılki sezonun yedinci ayağı olacak ve şu anda 9-11 tarihleri arasında yer alacağı düşünülüyor. İkonik Belçika pisti, 2020 yılının Ağustos ayında açılış ayağına ev sahipliği yapmıştı fakat bu yıl Zolder'e yer vermek için takvimde yer almamıştı.

2022 sezonunun sondan bir önceki ayağı 23-25 Eylül tarihleri arasında Red Bull Ring'de gerçekleştirilirken, şampiyonanın sonuçları 7-9 Ekim tarihleri arasında Hockenheim'da belirlenecek.

Hem Monza hem de Zolder gelecek yılın tahmini takviminde yok fakat Monza, Haziran ayındaki iki boşluktan birini doldurabilir.

Zolder'in takvime eklenmesi, Spa-Francorchamps'ın geri dönüşünden sonra çok olası görünmüyor çünkü DTM bu yıl Avrupa çevresinde altı farklı ülkede yarış koşmak istiyor.

Bu yılki Igora Drive etkinliğinin pandemi nedeniyle iptal edilmesinden sonra DTM'nin, 2022 yılında DTM, sezonluk dokuz ayak düzenlemeye geri dönecek.

ITR'nin Etkinlik ve Organizasyon Yöneticisi Frederic Elsner şu ifadeleri kullandı: ''2022'nin takvimini bu kadar erken bir aşamada sunduğumuz için çok memnunuz.''

''Bunun üzerine çok fazla çalıştık çünkü bu güvenliği sağlamak ve hem takımlar hem de mevcut/ilgilenen ortaklarımız için bir bakış açısı sağlamak açısından çok önemliydi.''

''Artık, son derece heyecan verici mevcut sezonda iyi bir son ve ardından 2022'de de en az bu kadar harika yarışlar bekliyoruz. 2022 DTM'ye olan ilginin ne kadar büyük olduğunu şimdiden görmek bizim için harika.''

Tahmini 2022 takvimi

Yer Tarih
Portugal Algarve 29 Nisan - 1 Mayıs
Germany Lausitzring (oval ilk viraj) 20-22 Mayıs
Belirlenecek (Almanya dışında) 03-05 Haziran
Belirlenecek (Almanya dışında) 17-19 Haziran
Germany Norisring 01-03 Temmuz
Germany Nurburgring 26-28 Ağustos
Belgium Spa-Francorchamps 09-11 Eylül*
Austria Red Bull Ring 23-25 Eylül
Germany Hockenheim 07-09 Ekim

* Onaylanması beklenen tarih

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