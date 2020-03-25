DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak

2020 DTM sezonunun başlangıçta 24-26 Nisan'da Zolder'da başlaması bekleniyordu, ancak Avrupa'nın son haftalarda COVID-19'un merkez üssü haline gelmesinden sonra takvim değişti.

Zolder ve şampiyonanın sonrasındaki dört ayağı yılın ilerleyen kısımlarına taşındı. Norisring şimdi 10-12 Temmuz'da sezonun açılış yarışına ev sahipliği yapacak.

Rusya'nın yeni Igora Drive pistindeki yarış ise 31 Temmuz - 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ancak DTM, duruma göre Igora Drive pistinin yerine Anderstorp Raceway'i ekleyebilir ve Igora Drive'ı da 2-4 Ekim'e taşıyabilir. Bu iki yarışın net tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak.

DTM, başlangıçta takvimde bulunan 10 yarışın tamamını korumayı başardı, ancak bu değişiklikler nedeniyle sezon Kasım'da bitecek.

Monza 13-15 Kasım'da DTM'in final yarışına ev sahipliği yapacak.

2020 DTM takvimi: