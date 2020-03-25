DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak
DTM, Coronavirüs pandemisinin ardından büyük oranda değiştirilmiş 2020 takvimini açıkladı.
2020 DTM sezonunun başlangıçta 24-26 Nisan'da Zolder'da başlaması bekleniyordu, ancak Avrupa'nın son haftalarda COVID-19'un merkez üssü haline gelmesinden sonra takvim değişti.
Zolder ve şampiyonanın sonrasındaki dört ayağı yılın ilerleyen kısımlarına taşındı. Norisring şimdi 10-12 Temmuz'da sezonun açılış yarışına ev sahipliği yapacak.
Rusya'nın yeni Igora Drive pistindeki yarış ise 31 Temmuz - 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ancak DTM, duruma göre Igora Drive pistinin yerine Anderstorp Raceway'i ekleyebilir ve Igora Drive'ı da 2-4 Ekim'e taşıyabilir. Bu iki yarışın net tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak.
DTM, başlangıçta takvimde bulunan 10 yarışın tamamını korumayı başardı, ancak bu değişiklikler nedeniyle sezon Kasım'da bitecek.
Monza 13-15 Kasım'da DTM'in final yarışına ev sahipliği yapacak.
2020 DTM takvimi:
|
Tarih
|
Pist
|
10-12 Temmuz
|
Norisring
|
31 Temmuz - 2 Ağustos
|
Igora Drive / Anderstorp Raceway
|
7-9 Ağustos
|
Zolder
|
22-23 Ağustos
|
Brands Hatch
|
4-6 Eylül
|
Assen
|
11-13 Eylül
|
Nurubrgring
|
2-4 Ekim
|
Igora Drive / Anderstorp Raceway
|
16-18 Ekim
|
Lausitzring
|
6-8 Kasım
|
Hockenheim
|
13-15 Kasım
|
Monza
Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Editör
|Rachit Thukral
DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak
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