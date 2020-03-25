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DTM / Son dakika

DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak

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DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Mar 2020 18:00

DTM, Coronavirüs pandemisinin ardından büyük oranda değiştirilmiş 2020 takvimini açıkladı.

2020 DTM sezonunun başlangıçta 24-26 Nisan'da Zolder'da başlaması bekleniyordu, ancak Avrupa'nın son haftalarda COVID-19'un merkez üssü haline gelmesinden sonra takvim değişti.

Zolder ve şampiyonanın sonrasındaki dört ayağı yılın ilerleyen kısımlarına taşındı. Norisring şimdi 10-12 Temmuz'da sezonun açılış yarışına ev sahipliği yapacak.

Rusya'nın yeni Igora Drive pistindeki yarış ise 31 Temmuz - 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ancak DTM, duruma göre Igora Drive pistinin yerine Anderstorp Raceway'i ekleyebilir ve Igora Drive'ı da 2-4 Ekim'e taşıyabilir. Bu iki yarışın net tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak.

DTM, başlangıçta takvimde bulunan 10 yarışın tamamını korumayı başardı, ancak bu değişiklikler nedeniyle sezon Kasım'da bitecek.

Monza 13-15 Kasım'da DTM'in final yarışına ev sahipliği yapacak.

2020 DTM takvimi:

Tarih

Pist

10-12 Temmuz

Norisring

31 Temmuz - 2 Ağustos

Igora Drive / Anderstorp Raceway

7-9 Ağustos

Zolder

22-23 Ağustos

Brands Hatch

4-6 Eylül

Assen

11-13 Eylül

Nurubrgring

2-4 Ekim

Igora Drive / Anderstorp Raceway

16-18 Ekim

Lausitzring

6-8 Kasım

Hockenheim

13-15 Kasım

Monza
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Editör Rachit Thukral

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