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DTM / Spa / Antrenman raporu

DTM Belçika: Antrenmanların lideri Müller, Kubica dördüncü

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DTM Belçika: Antrenmanların lideri Müller, Kubica dördüncü
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 08:56

DTM'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Belçika öncesi antrenman turlarında Nico Müller ilk sırada yer aldı.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman turlarında hava yağmurluydu ve sürücüler sezonun ilk yarışı öncesinde iyi bir his yakalayabilmek adına ilk dakikalardan itibaren sürüş yaptılar.

Dereceler sürekli olarak gelişti ve Robert Kubica 25 dakika geride kalırken 2:28.422 yaparak ilk sıraya oturdu. Sonrasında bu dereceyi 2:27.719'a çekti.

Dereceler gelişmeye devam etti ve Rene Rast 2:26.735 yaparak liderliği aldı.

Son 10 dakikaya girilirken Ferdinand van Habsburg aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bunun üzerine hem aracı hem de bariyerler büyük hasar aldı.

Neyse ki Avusturyalı sürücüye bir şey olmadı.

Kırmızı bayrakların ardından seans tekrar başladı ve son saniyelerde peş peşe hızlı turlar geldi.

Müller, son saniyelerdeki 2:23.272'lik turuyla seansı ilk sırada noktaladı. Onu Robin Frijns ve Marco Wittmann takip etti.

Kubica, ilk DTM yarışı öncesinde antrenman turlarında iyi bir tempoya sahipti ve dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Jonathan Aberdein beşinci, Rene Rast altıncı, Timo GLock yedinci, Sheldon van der Linde sekizinci ve Mike Rockenfeller dokuzuncu oldu.

İlk onu Jamie Green tamamladı.

Yarışı 14:30'da TRT Spor 2'den canlı seyredebilirsiniz.

 

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Seri DTM
Etkinlik Spa
Editör Kemal Şengül

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