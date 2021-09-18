DTM Assen: Wittmann cezaya rağmen kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson, iyi bir startla yerini korumayı başardı. İkinci sıradan start alan Marco Wittmann yavaş kalırken, Mirko Bortolotti ikinciliğe yükseldi.

Ancak daha ilk viraja gelmeden, startta yaşanan temaslar sebebiyle Dani Juncadella, Arjun Maini ve Vincent Abril yarış dışı kaldı. Bunun üzerine güvenlik aracı piste girdi.

Pist yeniden temizlendikten sonra yarış yeniden başladı ve Lawson yerini korudu. Ancak bir tur sonra Bortolotti güzel bir atakla Lawson’ı geride bıraktı ve liderliğe yükseldi.

Birkaç tur sonra ise şampiyonluk adaylarından Lawson ve Maximilian Götz pite geldi. Götz, pitlerde rakibini geride bıraktı.

Bitime 39 dakika kala ise lider Bortolotti pite geldi, ancak piste Götz’ün gerisinde döndü. Birkaç dakika sonra ise Alex Albon, pite gelerek yarışı bıraktı.

Bitime 29 dakika kala, pist üzerinde yer alan bazı parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi.

Bu sırada pite henüz gelmeyen Kelvin van der Linde liderdi, ancak DTM’de güvenlik aracı arkasında pite gelmek yasak olduğu için tüm avantajı kayboldu. Aynı şekilde ikinci sıradaki Mike Rockenfeller ve üçüncü sıradaki Maximilian Bukh da pite henüz gelmemişti.

Yarış yeniden başladığında Van der Linde hemen arayı açmaya başladı. Arkalarda ise Sophia Flörsch ile Esmee Hawkey temas yaşadı ve Hawkey spin attı.

Mirko Bortolotti, T3-Motorsport Lamborghini Huracan Evo GT3 Fotoğraf: Gruppe C GmbH

İlerleyen turlarda, yarışın gizli lideri ve daha önce pite gelmiş olan Götz, aynı tur içerisinde Wittmann ve Lawson’a geçildi ve beşinciliğe geriledi.

Ancak Wittmann’a, Lawson’la temasa sebep olduğu için 5 saniye zaman cezası geldi. Bunun ardından atağa kalkan Wittmann, Rockenfeller’i geçerek ikinciliğe yükseldi ve arkasındakilerle arayı açmaya başladı.

Son 2 tura girilirken lider Van der Linde sonunda pite geldi ve liderlik Wittmann’a geçti. Hemen ardından ise Lawson’ı geçen misafir sürücü Bortolotti üçüncülüğe yükseldi.

Sonraki turda da Rockenfeller’in pite gelmesiyle sıralama Wittmann, Bortolotti, Lawson, Götz şeklinde oldu. Audi’ler bu pitlerle beraber son iki sıraya gerilemiş oldu.

Son turlarda hiçbir baskı altında olmayan Wittmann, cezaya rağmen kazanmayı başardı.

Assen’de misafir sürücü olarak mücadele eden Bortolotti iyi bir performansla ikinci olurken, Lawson üçüncü olarak podyumu tamamladı. Lawson ayrıca şampiyona liderliğine de yükselmiş oldu.

Götz dördüncü sırada yer alırken, bir diğer misafir sürücü Christian Klien beşinci, Sheldon van der Linde altıncı sırada yer aldı.

Phillip Ellis kendisine yedinci sırada yer bulurken, ilk 10’u tamamlayan isimler Esteban Muth, Sophia Flörsch ve Lucas Auer oldu.

Yarışı tamamlayan diğer isimler ise Esmee Hawkey, Kelvin van der Linde ve Mike Rockenfeller oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Lawson 156 puana yükselirken, Kelvin van der Linde ve Wittmann 148, Götz 147 puana sahip.

Yarış Sonucu: