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DTM / Assen Yarış raporu

DTM Assen: Wittmann cezaya rağmen kazandı

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, Editör

2021 DTM sezonunun Assen ayağındaki ilk yarışı, aldığı cezaya rağmen BMW sürücüsü Marco Wittmann kazanırken, Liam Lawson şampiyona liderliğine yükseldi.

DTM Assen: Wittmann cezaya rağmen kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson, iyi bir startla yerini korumayı başardı. İkinci sıradan start alan Marco Wittmann yavaş kalırken, Mirko Bortolotti ikinciliğe yükseldi.

Ancak daha ilk viraja gelmeden, startta yaşanan temaslar sebebiyle Dani Juncadella, Arjun Maini ve Vincent Abril yarış dışı kaldı. Bunun üzerine güvenlik aracı piste girdi.

Pist yeniden temizlendikten sonra yarış yeniden başladı ve Lawson yerini korudu. Ancak bir tur sonra Bortolotti güzel bir atakla Lawson’ı geride bıraktı ve liderliğe yükseldi.

Birkaç tur sonra ise şampiyonluk adaylarından Lawson ve Maximilian Götz pite geldi. Götz, pitlerde rakibini geride bıraktı.

Bitime 39 dakika kala ise lider Bortolotti pite geldi, ancak piste Götz’ün gerisinde döndü. Birkaç dakika sonra ise Alex Albon, pite gelerek yarışı bıraktı.

Bitime 29 dakika kala, pist üzerinde yer alan bazı parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi.

Bu sırada pite henüz gelmeyen Kelvin van der Linde liderdi, ancak DTM’de güvenlik aracı arkasında pite gelmek yasak olduğu için tüm avantajı kayboldu. Aynı şekilde ikinci sıradaki Mike Rockenfeller ve üçüncü sıradaki Maximilian Bukh da pite henüz gelmemişti.

Yarış yeniden başladığında Van der Linde hemen arayı açmaya başladı. Arkalarda ise Sophia Flörsch ile Esmee Hawkey temas yaşadı ve Hawkey spin attı.

Mirko Bortolotti, T3-Motorsport Lamborghini Huracan Evo GT3

Mirko Bortolotti, T3-Motorsport Lamborghini Huracan Evo GT3

Fotoğraf: Gruppe C GmbH

İlerleyen turlarda, yarışın gizli lideri ve daha önce pite gelmiş olan Götz, aynı tur içerisinde Wittmann ve Lawson’a geçildi ve beşinciliğe geriledi.

Ancak Wittmann’a, Lawson’la temasa sebep olduğu için 5 saniye zaman cezası geldi. Bunun ardından atağa kalkan Wittmann, Rockenfeller’i geçerek ikinciliğe yükseldi ve arkasındakilerle arayı açmaya başladı.

Son 2 tura girilirken lider Van der Linde sonunda pite geldi ve liderlik Wittmann’a geçti. Hemen ardından ise Lawson’ı geçen misafir sürücü Bortolotti üçüncülüğe yükseldi.

Sonraki turda da Rockenfeller’in pite gelmesiyle sıralama Wittmann, Bortolotti, Lawson, Götz şeklinde oldu. Audi’ler bu pitlerle beraber son iki sıraya gerilemiş oldu.

Son turlarda hiçbir baskı altında olmayan Wittmann, cezaya rağmen kazanmayı başardı.

Assen’de misafir sürücü olarak mücadele eden Bortolotti iyi bir performansla ikinci olurken, Lawson üçüncü olarak podyumu tamamladı. Lawson ayrıca şampiyona liderliğine de yükselmiş oldu.

Götz dördüncü sırada yer alırken, bir diğer misafir sürücü Christian Klien beşinci, Sheldon van der Linde altıncı sırada yer aldı.

Phillip Ellis kendisine yedinci sırada yer bulurken, ilk 10’u tamamlayan isimler Esteban Muth, Sophia Flörsch ve Lucas Auer oldu.

Yarışı tamamlayan diğer isimler ise Esmee Hawkey, Kelvin van der Linde ve Mike Rockenfeller oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Lawson 156 puana yükselirken, Kelvin van der Linde ve Wittmann 148, Götz 147 puana sahip.

Yarış Sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 35 1:00'16.354    
2 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 35 1:00'19.454 3.100 3.100
3 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 35 1:00'20.690 4.336 1.236
4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:00'21.382 5.028 0.692
5 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 35 1:00'21.882 5.528 0.500
6 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 35 1:00'22.530 6.176 0.648
7 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:00'23.156 6.802 0.626
8 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 35 1:00'24.323 7.969 1.167
9 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 35 1:00'27.501 11.147 3.178
10 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:00'28.969 12.615 1.468
11 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 35 1:00'33.283 16.929 4.314
12 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 35 1:00'48.117 31.763 14.834
13 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 35 1:00'59.416 43.062 11.299
  Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 17 31'39.100 18 Laps 18 Laps
  Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 13 24'25.803 22 Laps 4 Laps
  Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 11 20'44.337 24 Laps 2 Laps
  Germany Timo Glock BMW M6 GT3 7 14'55.170 28 Laps 4 Laps
  India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1 1'39.363 34 Laps 6 Laps
  France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1 3'08.860 34 Laps 1'29.497
  Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 0      
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