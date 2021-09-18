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DTM / Assen Sıralama turları raporu

DTM Assen: Lawson, Wittmann'ın önünde pole pozisyonunda

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull Formula 1 takımının genç sürücüsü Liam Lawson, Assen'deki ilk DTM yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

DTM Assen: Lawson, Wittmann'ın önünde pole pozisyonunda

DTM'de sezonun bir sonraki yarışı Hollanda'nın Assen pistinde yapılacak ve ilk yarışın sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 20 dakikalık sıralama turları, kuru zeminde başladı ve Liam Lawson ilk sekiz dakikanın ardından 1:32.186 ile zirveye çıktı.

Son bölümde sürücüler yeni bir deneme daha yapmak için piste çıkıyorlardı ancak bitime altı dakika kala Team Rosberg sürücüsü Dev Gore aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu. Gore yavaş yavaş pite dönmeye çalıştı ancak dönemeden yolda kaldı.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve kalan bölümde Lawson'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı. Lawson böylelikle Assen'deki ilk yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Yakın geçen seansta BMW sürücüsü Marco Wittmann, Lawson'ın sadece 0.016 saniye ardında kaldı ve ikinci oldu.

Mercedes-AMG Team HRT sürücüsü Maximilian Götz, seansı 0.137 saniye geride üçüncü bitirirken, Philip Ellis 0.164 saniye geride dördüncü ve Kelvin van der Linde beşinci oldu.

Birkaç pilotun tur zamanı, pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle silindi. Eski F1 pilotu Christian Klien, JP Motorsport McLaren'la seansı beşinci bitirmişti ancak turu silinince 16. sıraya düştü.

Altıncı olan Alex Albon 14. sıraya gerilerken, Mirko Bortolatti de 12. sıraya geriledi.

Tüm bunların ardından Nico Müller altıncı sıraya çıkarken, Vincent Abril yedinci, Sheldon van der Lindi sekizinci ve Arjun Maini dokuzuncu oldu.

İlk onu Maximilian Buhk tamamladı.

Seans sonucu

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark Ara
1 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'32.186    
2 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'32.202 0.016 0.016
3 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.323 0.137 0.121
4 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.350 0.164 0.027
5 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'32.444 0.258 0.094
6 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'32.487 0.301 0.043
7 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.553 0.367 0.066
8 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'32.561 0.375 0.008
9 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.598 0.412 0.037
10 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.651 0.465 0.053
11 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.663 0.477 0.012
12 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'32.700 0.514 0.037
13 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.720 0.534 0.020
14 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'32.740 0.554 0.020
15 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'32.865 0.679 0.125
16 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 1'32.879 0.693 0.014
17 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'33.157 0.971 0.278
18 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 1'33.398 1.212 0.241
19 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'33.450 1.264 0.052
20 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'33.772 1.586 0.322
21 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'33.914 1.728 0.142
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