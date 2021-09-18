DTM Assen: Lawson, Wittmann'ın önünde pole pozisyonunda

DTM'de sezonun bir sonraki yarışı Hollanda'nın Assen pistinde yapılacak ve ilk yarışın sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 20 dakikalık sıralama turları, kuru zeminde başladı ve Liam Lawson ilk sekiz dakikanın ardından 1:32.186 ile zirveye çıktı.

Son bölümde sürücüler yeni bir deneme daha yapmak için piste çıkıyorlardı ancak bitime altı dakika kala Team Rosberg sürücüsü Dev Gore aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu. Gore yavaş yavaş pite dönmeye çalıştı ancak dönemeden yolda kaldı.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve kalan bölümde Lawson'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı. Lawson böylelikle Assen'deki ilk yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Yakın geçen seansta BMW sürücüsü Marco Wittmann, Lawson'ın sadece 0.016 saniye ardında kaldı ve ikinci oldu.

Mercedes-AMG Team HRT sürücüsü Maximilian Götz, seansı 0.137 saniye geride üçüncü bitirirken, Philip Ellis 0.164 saniye geride dördüncü ve Kelvin van der Linde beşinci oldu.

Birkaç pilotun tur zamanı, pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle silindi. Eski F1 pilotu Christian Klien, JP Motorsport McLaren'la seansı beşinci bitirmişti ancak turu silinince 16. sıraya düştü.

Altıncı olan Alex Albon 14. sıraya gerilerken, Mirko Bortolatti de 12. sıraya geriledi.

Tüm bunların ardından Nico Müller altıncı sıraya çıkarken, Vincent Abril yedinci, Sheldon van der Lindi sekizinci ve Arjun Maini dokuzuncu oldu.

İlk onu Maximilian Buhk tamamladı.

Seans sonucu