DTM Assen: Lawson, Wittmann'ın önünde pole pozisyonunda
Red Bull Formula 1 takımının genç sürücüsü Liam Lawson, Assen'deki ilk DTM yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.
DTM'de sezonun bir sonraki yarışı Hollanda'nın Assen pistinde yapılacak ve ilk yarışın sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 20 dakikalık sıralama turları, kuru zeminde başladı ve Liam Lawson ilk sekiz dakikanın ardından 1:32.186 ile zirveye çıktı.
Son bölümde sürücüler yeni bir deneme daha yapmak için piste çıkıyorlardı ancak bitime altı dakika kala Team Rosberg sürücüsü Dev Gore aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.
Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu. Gore yavaş yavaş pite dönmeye çalıştı ancak dönemeden yolda kaldı.
Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve kalan bölümde Lawson'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı. Lawson böylelikle Assen'deki ilk yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Yakın geçen seansta BMW sürücüsü Marco Wittmann, Lawson'ın sadece 0.016 saniye ardında kaldı ve ikinci oldu.
Mercedes-AMG Team HRT sürücüsü Maximilian Götz, seansı 0.137 saniye geride üçüncü bitirirken, Philip Ellis 0.164 saniye geride dördüncü ve Kelvin van der Linde beşinci oldu.
Birkaç pilotun tur zamanı, pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle silindi. Eski F1 pilotu Christian Klien, JP Motorsport McLaren'la seansı beşinci bitirmişti ancak turu silinince 16. sıraya düştü.
Altıncı olan Alex Albon 14. sıraya gerilerken, Mirko Bortolatti de 12. sıraya geriledi.
Tüm bunların ardından Nico Müller altıncı sıraya çıkarken, Vincent Abril yedinci, Sheldon van der Lindi sekizinci ve Arjun Maini dokuzuncu oldu.
İlk onu Maximilian Buhk tamamladı.
Seans sonucu
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'32.186
|2
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'32.202
|0.016
|0.016
|3
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'32.323
|0.137
|0.121
|4
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'32.350
|0.164
|0.027
|5
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'32.444
|0.258
|0.094
|6
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'32.487
|0.301
|0.043
|7
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'32.553
|0.367
|0.066
|8
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'32.561
|0.375
|0.008
|9
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'32.598
|0.412
|0.037
|10
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'32.651
|0.465
|0.053
|11
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'32.663
|0.477
|0.012
|12
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'32.700
|0.514
|0.037
|13
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'32.720
|0.534
|0.020
|14
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'32.740
|0.554
|0.020
|15
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'32.865
|0.679
|0.125
|16
|Christian Klien
|McLaren 720S GT3
|1'32.879
|0.693
|0.014
|17
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'33.157
|0.971
|0.278
|18
|Esteban Muth
|BMW M6 GT3
|1'33.398
|1.212
|0.241
|19
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|1'33.450
|1.264
|0.052
|20
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'33.772
|1.586
|0.322
|21
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|1'33.914
|1.728
|0.142
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