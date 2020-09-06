DTM Assen: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu Rast'ın!

20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında hava, düne oranla çok daha iyiydi.

Sürücüler seans başlar başlamaz ilk denemelerini yapmak adına piste çıkmaya başladılar ve Rene Rast ilk denemelerde en hızlı isim olmayı başardı.

Dün sorunlarla boğuşan Rast, ikinci denemesinde 1:22.976 yapmayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu hafta sonu şimdiye kadar oldukça iyi bir performans sergileyen Loic Duval, ikinci yarış öncesinde sıralama turlarında 1:23.005 yaparak Rast'ın 0.029 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı.

Cumartesi günü ilk DTM zaferini elde eden Robin Frijns 0.110 sanyie geride üçüncü olurken, Nico Müller dördüncü ve Mike Rockenfeller beşinci oldu.

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: ITR eV Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM Fotoğraf: BMW AG

Bu, ilk beşin tamamında Audi sürücülerinin olduğu anlamına geliyordu.

Jonathan Aberdein, en iyi BMW sürücüsü olarak 0.4 saniye geride altıncı oldu.

Ferdinand von Habsburg yedinci, Timo Glock sekizinci ve Harrison Newey dokuzuncu oldu.

Robert Kubica, cumartesi günü ilk puanlarını almasının ardından sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve 0.7 saniye geride 10. oldu.

Kubica, müşteri takımı aracıyla yarışmasına rağmen en iyi üçüncü BMW sürücüsüydü.

Yarış TSI 14:30'da yapılacak ve TRT Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu: