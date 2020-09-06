DTM Assen: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu Rast'ın!
Assen'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu Rene Rast'ın oldu.
20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında hava, düne oranla çok daha iyiydi.
Sürücüler seans başlar başlamaz ilk denemelerini yapmak adına piste çıkmaya başladılar ve Rene Rast ilk denemelerde en hızlı isim olmayı başardı.
Dün sorunlarla boğuşan Rast, ikinci denemesinde 1:22.976 yapmayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.
Bu hafta sonu şimdiye kadar oldukça iyi bir performans sergileyen Loic Duval, ikinci yarış öncesinde sıralama turlarında 1:23.005 yaparak Rast'ın 0.029 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı.
Cumartesi günü ilk DTM zaferini elde eden Robin Frijns 0.110 sanyie geride üçüncü olurken, Nico Müller dördüncü ve Mike Rockenfeller beşinci oldu.
Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: ITR eV
Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Bu, ilk beşin tamamında Audi sürücülerinin olduğu anlamına geliyordu.
Jonathan Aberdein, en iyi BMW sürücüsü olarak 0.4 saniye geride altıncı oldu.
Ferdinand von Habsburg yedinci, Timo Glock sekizinci ve Harrison Newey dokuzuncu oldu.
Robert Kubica, cumartesi günü ilk puanlarını almasının ardından sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve 0.7 saniye geride 10. oldu.
Kubica, müşteri takımı aracıyla yarışmasına rağmen en iyi üçüncü BMW sürücüsüydü.
Yarış TSI 14:30'da yapılacak ve TRT Sport 2'den canlı yayınlanacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'22.976
|2
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'23.005
|0.029
|3
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'23.086
|0.110
|4
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'23.103
|0.127
|5
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'23.365
|0.389
|6
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'23.411
|0.435
|7
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'23.512
|0.536
|8
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'23.552
|0.576
|9
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'23.736
|0.760
|10
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'23.751
|0.775
|11
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'23.862
|0.886
|12
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'23.878
|0.902
|13
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'23.900
|0.924
|14
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'24.085
|1.109
|15
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'24.090
|1.114
|16
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'24.579
|1.603
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Editör
|Kemal Şengül