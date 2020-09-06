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DTM / Sıralama turları raporu

DTM Assen: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu Rast'ın!

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DTM Assen: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu Rast'ın!
Ekleyen:
, Editör

Assen'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu Rene Rast'ın oldu.

20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında hava, düne oranla çok daha iyiydi.

Sürücüler seans başlar başlamaz ilk denemelerini yapmak adına piste çıkmaya başladılar ve Rene Rast ilk denemelerde en hızlı isim olmayı başardı.

Dün  sorunlarla boğuşan Rast, ikinci denemesinde 1:22.976 yapmayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu hafta sonu şimdiye kadar oldukça iyi bir performans sergileyen Loic Duval, ikinci yarış öncesinde sıralama turlarında 1:23.005 yaparak Rast'ın 0.029 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı.

Cumartesi günü ilk DTM zaferini elde eden Robin Frijns 0.110 sanyie geride üçüncü olurken, Nico Müller dördüncü ve Mike Rockenfeller beşinci oldu.

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM

Fotoğraf: ITR eV

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Fotoğraf: BMW AG

Bu, ilk beşin tamamında Audi sürücülerinin olduğu anlamına geliyordu.

Jonathan Aberdein, en iyi BMW sürücüsü olarak 0.4 saniye geride altıncı oldu.

Ferdinand von Habsburg yedinci, Timo Glock sekizinci ve Harrison Newey dokuzuncu oldu.

Robert Kubica, cumartesi günü ilk puanlarını almasının ardından sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve 0.7 saniye geride 10. oldu.

Kubica, müşteri takımı aracıyla yarışmasına rağmen en iyi üçüncü BMW sürücüsüydü.

Yarış TSI 14:30'da yapılacak ve TRT Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'22.976  
2 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'23.005 0.029
3 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'23.086 0.110
4 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'23.103 0.127
5 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'23.365 0.389
6 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'23.411 0.435
7 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'23.512 0.536
8 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'23.552 0.576
9 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'23.736 0.760
10 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'23.751 0.775
11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'23.862 0.886
12 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'23.878 0.902
13 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'23.900 0.924
14 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'24.085 1.109
15 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'24.090 1.114
16 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'24.579 1.603
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Assen DTM: Frijns ilk galibiyetini, Kubica ilk puanını aldı

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Kemal Şengül

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