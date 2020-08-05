DTM araçları ilk kez 300 km/s sürati geçti

WRT Audi sürücüsü Fabio Scherer, pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışın 22. turunda 302 km/s sürate ulaştı ve 300 km/s sürate ulaşan ilk sürücü oldu.

BMW sürücüleri Jonathan Aberdein ve Philipp Eng de yarışın son bölümünde aynı başarıyı yakaladı.

Aberdein, “O zaman farkına varmadım ama yarıştan sonra mühendisim tarafından bu konu hakkında bilgilendirildim. Sanırım 302 km/s hıza çıkmışım, henüz tam olarak emin değilim, ama bence oldukça havalı bir şey."

“Kemmel düzlüğünün sonundaydı. DRS açıktı, push-to-pass vardı ve sanırım önde iki araç vardı, bu yüzden -çok yardımcı olan- devasa bir hava koridoru vardı."

Eng ise şunları ekledi: “Bir yarış aracını 300 km/s hızda sürdüğüm son gün, -2008'de- BMW ile F1 testi yaptığım gündü"

“300 km/s hızı görmek harikaydı. Bunu takip ediyordum ve devasa bir hava koridoru vardı, gerçekten 300 km/s hıza ulaşmayı umuyordum."

“297'yi 298'i, 299'u gördüm ve sonra 300'ü gördükten sonra frenleme yaptım, 300'ü geçmedim bu yüzden her şey iyiydi. Harika bir andı ve 2020'li DTM araçlarının ne kadar şaşırtıcı olduğunun bir başka kanıtıydı. ”

DTM, 2019'da Japonya'nın SUPER GT serisi ile ortaklaşa geliştirilen Class One kurallarının uygulanmasından bu yana en yüksek sürati büyük oranda geliştirdi.

Önceki V8 motorlu araçlar birkaç pistte 270 km/s'yi geçebiliyordu, ancak Class One kurallarının kilit noktasını oluşturan yeni dört silindirli turbo motorlar, en yüksek hızı 30 km/s kadar artırdı.

DTM'nin geçen yıl Class One araçlarıyla -Hockenheim'da yapılan ilk yarışta- 300 km/s sürate ulaşması bekleniyordu, ancak araçlar Alman pistinde 294 kms/s hıza çıkabildi.

2020 için, DTM araçlarının taban gücü 610 beygirden 580 beygire düşürüldü, ancak push-to-pass sistemi artık 60 beygir güç veriyor ve bu da 640 beygirlik bir toplam güç anlamına geliyor.