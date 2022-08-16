DTM, 2023'te Nordschleife'a dönmeyi planlıyor!

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Gelecek sezon takvimde birtakım değişikliklere gitmek için çalışmalarını sürdüren ITR'in gündeminde Avustralya'daki Salzburgring'in yanı sıra Nordschleife'de bulunmakta.

Class One araçlarının kullanıldığı dönemde DTM, düzenlemelerin en az Grade 2 lisansı sahibi pistlerde yarışılmasına olanak sağlaması nedeniyle dünyanın en uzun yarış pistinde yarışamıyordu. Ancak seri bu sezondan itibaren GT3 düzenlemelerine geçiş yaptı, bu da DTM'in 1993'ten bu yana ilk kez Nordschleife'a dönebileceği anlamına geliyor.

ITR patronu Gerhard Berger, her zaman olduğu gibi bir kez daha seriyi Nordschleife'a götürme arzusunu yineledi.

Berger, "Bunu yapmak istiyoruz, ancak Nürburgring pist yönetiminin desteğine de ihtiyacımız var. Bu durumu bir kez daha ele almamız gerekiyor." dedi.

Motorsport-Total.com'a göre, Berger'in açıklamaları herhangi bir halkla ilişkiler oyunu değil. ITR, GT serilerine ve efsanevi Nurburgring 24 Saat dahil olmak üzere touring yarışlarına sahne olan 20.8km'lik pistte yarış düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşünüyor.

#44 Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R: Klaus Bachler, Alessio Picariello, Patrick Pilet, Martin Ragginger Photo by: Andreas Beil

Ancak oldukça uzun bir pistte yarışacak olmak seri yönetimini ve takımları özellikle lojistik açısından bir hayli zorlayabilir.

Nurburgring Endurance Series, (NLS) yayın için yerleşik kameralara güveniyor, ancak çok daha yüksek prodüksiyon standartlarına sahip olan DTM'in hareketli kameraları pist boyunca konumlandırması ve önemli maliyetlere katlanması gerekecek.

Aynı şekilde, yarışların güvenli bir şekilde tamamlanmasını ve ödeme yapan seyircilere çeşitli tribünlerin açılabilmesini sağlamak için çok sayıda görevliye ve güvenlik personeline de ihtiyaç olacak.

Bir seçenek ise yarışı 1990'larda olduğu gibi, Nurburgring 24 Saat hafta sonunda düzenlemek, bu da efsanevi yarışta da piste çıkacak DTM sürücüleri için ek sorunlar yaratabilir.

Bununla birlikte, Berger, Nordschleife'deki bir DTM yarışının boş bir hayalden daha fazlası olduğundan emin.

Berger, "Eğer oturur ve her şeyi temiz bir şekilde çözerseniz, geriye çok fazla sorun kalmaz. DTM'yi Nürburgring'deki uzun piste götürmeyi çok isterim."

Efsanevi yarışçı Hans-Joachim Stuck, prensipte DTM'nin planlarını destekliyor, ancak otomobillerin sprint formatında yaşayacağı zorluklar hakkında daha iyi bir fikir edinmek için seri yönetimine "önce test yapmaları gerektiğini" söylüyor.

Stuck, "Eh, kesinlikle hiçbir şeyden korkmayan biriyim ama bugün Nordschleife'de ne kullandığınıza dikkat etmelisiniz."

"Pist yalnızca sürüş açısından zor değil, aynı zamanda epey tümsekli de. Günümüzde kullanılan araçlar zıplamalara uygun değil, bunu açıkça söyleyebilirim." dedi.