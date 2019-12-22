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DTM / Son dakika

DTM, 2022 için hibrit motoru spesifikasyonunu tamamlamak üzere

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DTM, 2022 için hibrit motoru spesifikasyonunu tamamlamak üzere
Ekleyen:
22 Ara 2019 18:00

DTM patronu Gerhard Berger, serinin an itibariyle hibrit motorun spesifikasyonunda çalıştığını ve motor konusunda tek spesifikasyon motorun çözüm olarak beklendiğini söyledi.

DTM yönetimi, 2019 sezonu sırasında 2022 sezonu için hibritleşme uygulamasına geçilebileceğine dair işaretler vermişti ve Berger, buna benzer bir hareketi bir pazarlama hareketi olarak tanımlamış olsa da an itibariyle DTM’in içinde veya dışında bulunan tüm markalar için hibritleşmenin önemli olduğunu belirtti.

DTM yönetimi yakın zamanlarda, gelecekte yapılabilecek olan elektrikle ve hidrojenle çalışan bir binek aracın tahmini olarak nasıl duracağı ile ilgili bir vizyonu açığa çıkarttı. DTM’e yakın kaynakların Motorsport.com’a verdiği demeçlere göre tanıtılan konsept pozitif geri bildirim aldı.

DTM aynı zamanda seriye sürdürülebilir teknoloji sunmak adına sentetik yakıtları denemeye başladı ve bu teknoloji ilk defa serinin final yarışı olan Hockenheim’da denendi. Audi’ye göre Hockenheim’da kullanılan sentetik yakıt, karbondioksit emisyonunu %30’luk bir seviyede azalttı.

DTM’in hibrit sistemle ilgilenmesi hakkındaki sorulara yanıt veren Berger, şunları söyledi: “Ben sizlere bir hibrit sistem üzerinde çalıştığımızı söylediğimi sanıyordum, sentetik yakıtlar ve hibrit bir sistem üzerinde, ve bunun platformumuzda olan araçlar aracılığıyla iyi bir mesaj verebileceğini de düşünüyoruz.

“Bu iyi bir çözüm olabilir, bu yüzden an itibariyle hibrit sistemin spesifikasyonu üzerinde çalışıyoruz ve testlerdeki performansın durumu da göz önüne alınarak 2022’nin başında kullanıma hazır olacak.”

Berger, araçlarda bulunacak hibrit parçanın tek bir tedarikçi tarafından karşılanması gerektiğini belirtti, aksi halde harcamaların çok fazla olacağının altını çizdi.

Anlaşılana göre, DTM potansiyel tedarikçileri belirledi bile.

Bu tedarikçi, 2022’de Britanya Binek Otomobiller Şampiyonası’na (BTCC) hibrit parçalar sağlayacak olan Cosworth,

DTM’deki teknolojilerle ilgilenip ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Cosworth yetkilileri, medya mensuplarının bu konu hakkında yakın zamanda daha çok bilgi sahibi olacağını söylediler.

Yapılan açıklamada, “Cosworth, hibrit teknoloji gelişiminin öncülerinden biri ve motor sporları, şirketimiz için bir genişleme alanı. Yakın zamanda BTCC ile yapılan hibrit sistemi anlaşması bunun en iyi örneği. Özel sözleşmeler hakkında yorum yapamıyoruz, bu yüzden bu durum herkesin gözlemlemesi gereken bir durum.” sözlerine yer verildi.

Berger, yakın zamanda DTM’in motor sporlarına daha çok dahil olmak isteyen pek çok araç üreticisi ve tedarikçileriyle konuştuğunu ve serinin yakın zamanda ortaya koyduğu geleceğe dönük vizyonun pek çok grubun ilgisini çektiğini söyledi.

BMW motor sporları patronu Jens Marquardt ise, hibrit sistemin DTM araçlarına eklenmesinin 2012 yılından beri düşünüldüğünü söyledi.

Marquardt ayrıca hibrit sisteme geçişin BMW’nin DTM’de kalması için önemli bir sebep olduğunu belirtti.

Motorsport.com’a göre DTM, hibrit sistemle ilgili deneyimi bulunan diğer serilerle de iletişim halinde.

                                                                                                                                                                                                                                                    Çeviri: Efe Kahya

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Editör Tom Errington

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