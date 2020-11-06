DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

Touring araç şampiyonası Eylül ayında, direkt kalkışlara izin veren ama ABS ve yol tutuş yardımı barındırmayan 600 bhplik GT Pro regülasyonlarına sahip araçların taslak şemalarını paylaşmıştı.

Fakat üreticilerin şampiyonadan çekilmemesi için hareketli kalkışlara ve sürücü yardımlarına izin vereceğini önceden söyleyen DTM, Cuma günü yaptığı duyuruda araçlarını 600 bhp güce yükseltme fikrinden hiç bir yerde bahsetmedi.

ITR başkanı Gerhard Berger, DTM’in yeni dönemini tanıttıkları bir etkinlikte 2021 için 600 bhplik araçların plan dahilinde olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmaktan geri durdu.

DTM aynı zamanda Performans Dengesi sistemine ek olarak başarı ağırlığı sistemi de uygulayacaklarını açıkladı. Bu sisteme göre şampiyonadaki ilk 3 sürücünün aracına bir sonraki yarışta sırasıyla 25, 18 ve 15 kiloluk ek ağırlık konulacak.

DTM’in aralarında 2 adet 55 dakikalık yarışı da olmak üzere diğer formatları ve sürücüleri ise aynı kalacak.

Duyuruda aynı zamanda DTM platformunun genişleyerek altında 5 dalın oluşturulacağı da belirtildi: DTM, DTM Trophy, DTM Elektrik, DTM Klasik ve DTM E-Spor.

2023 itibariyle DTM tarafından tamamen elektrikli araçlar barındıran yeni bir destek serisi de oluşturulacağı bilgisi verildi. Bu hafta sonu DTM, Hockenheim’de bir tanıtım gösterisi yapacak, gelecek sene ise E-Aracının ilk prototipini üretecek.

Geliştirme sürecinde DTM’in organizatörü ITR ve Marco Wittmann’ın BMW’sinin sponsoru Schaeffler birlikte yer aldı.

DTM elektrik serisi için 30 dakikalık sprint yarışları planladığını ve zorunlu pit stopların insan eli değmeden gerçekleşebileceğini söyledi.

DTM’in Klasik etkinliğinde ise serinin kendi tarihinden araçlarla birlikte eski Formula 1 ve çok sevilen Grup C araçları yer alacak.

DTM patronu Gerhard Berger: “Motor sporları ve mobilite sektörü bir geçiş döneminde.”

“Bu sebeple yüksek talep ve yenilikçi trendleri birleştiren ve farkındalığı yüksek bir gelecek için şu anda portföyümüzün dağılımını ilerici bir şekilde yürütmeliyiz.”

“Geleneksel motor sporları genç ve yaşlı kuşaklar için DTM’in değişmez bir parçası olacak, DTM Trophy’deki Klasik yarışlardan DTM E-Spor'a kadar. Ayrı bir yarış serisi olarak ise yenilikçi ve tamamen elektrikli DTM Elektrik de yakın gelecekte eklenecek.”

“Tüm yönleriyle incelediğinizde DTM platformunu çok yüzlü bir gelecek için 5 kaliteli alt dal içeren güçlü bir paket olarak hazırlıyoruz.”

DTM aynı zamanda, koronavirüs krizi öncesinde 2020 takvimi için planlanan Rusya’daki Igora Drive pistinde başlayan 9 ayaklık bir 2021 takvimi de duyurdu.

Norisring Temmuz ayındaki alışıldık yerini korurken Avusturya’daki Red Bull Ring de DTM’in önümüzdeki sene ziyaret edeceği pistler arasında.

2020 takvimine sürpriz bir şekilde eklenen Spa-Francorchamps ise ne yazık ki gelecek senenin programında görünmüyor.

2021 DTM takvimi:

1 – 28–30 Mayıs – Igora Drive, St. Petersburg (RUS)*

2 – 11–13 veya 18-20 Haziran – Monza (ITA)

3 – 2–4 Temmuz – Norisring (ALM)

4 – 23–25 Temmuz – DEKRA Lausitzring Grand Prix (ALM)

5 – 6–8 Ağustos – Zolder (BEL)

6 – 20–22 Ağustos – Nürburgring (ALM)

7 – 3–5 Ağustos – Red Bull Ring (AVU)

8 – 17–19 Eylül – Assen (HOL)

9 – 1–3 Ekim – Hockenheim (ALM)

* - Henüz kesinleşmemiş / FIA'nın onayını bekliyor