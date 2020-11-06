Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP3:
16 Saat
:
45 Dakika
:
15 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

DTM 2021 sonrasında normal GT3 araçlarına geçeceğini söyledi, böylelikle araçlarını 600 bhp gücüne yükseltme fikrinden de vazgeçmiş oluyor.

Touring araç şampiyonası Eylül ayında, direkt kalkışlara izin veren ama ABS ve yol tutuş yardımı barındırmayan 600 bhplik GT Pro regülasyonlarına sahip araçların taslak şemalarını paylaşmıştı.

Fakat üreticilerin şampiyonadan çekilmemesi için hareketli kalkışlara ve sürücü yardımlarına izin vereceğini önceden söyleyen DTM, Cuma günü yaptığı duyuruda araçlarını 600 bhp güce yükseltme fikrinden hiç bir yerde bahsetmedi.

ITR başkanı Gerhard Berger, DTM’in yeni dönemini tanıttıkları bir etkinlikte 2021 için 600 bhplik araçların plan dahilinde olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmaktan geri durdu.

DTM aynı zamanda Performans Dengesi sistemine ek olarak başarı ağırlığı sistemi de uygulayacaklarını açıkladı. Bu sisteme göre şampiyonadaki ilk 3 sürücünün aracına bir sonraki yarışta sırasıyla 25, 18 ve 15 kiloluk ek ağırlık konulacak.

DTM’in aralarında 2 adet 55 dakikalık yarışı da olmak üzere diğer formatları ve sürücüleri ise aynı kalacak.

Duyuruda aynı zamanda DTM platformunun genişleyerek altında 5 dalın oluşturulacağı da belirtildi: DTM, DTM Trophy, DTM Elektrik, DTM Klasik ve DTM E-Spor.

2023 itibariyle DTM tarafından tamamen elektrikli araçlar barındıran yeni bir destek serisi de oluşturulacağı bilgisi verildi. Bu hafta sonu DTM, Hockenheim’de bir tanıtım gösterisi yapacak, gelecek sene ise E-Aracının ilk prototipini üretecek.

Geliştirme sürecinde DTM’in organizatörü ITR ve Marco Wittmann’ın BMW’sinin sponsoru Schaeffler birlikte yer aldı.

DTM elektrik serisi için 30 dakikalık sprint yarışları planladığını ve zorunlu pit stopların insan eli değmeden gerçekleşebileceğini söyledi.

DTM’in Klasik etkinliğinde ise serinin kendi tarihinden araçlarla birlikte eski Formula 1 ve çok sevilen Grup C araçları yer alacak.

DTM patronu Gerhard Berger: “Motor sporları ve mobilite sektörü bir geçiş döneminde.”

“Bu sebeple yüksek talep ve yenilikçi trendleri birleştiren ve farkındalığı yüksek bir gelecek için şu anda portföyümüzün dağılımını ilerici bir şekilde yürütmeliyiz.”

“Geleneksel motor sporları genç ve yaşlı kuşaklar için DTM’in değişmez bir parçası olacak, DTM Trophy’deki Klasik yarışlardan DTM E-Spor'a kadar. Ayrı bir yarış serisi olarak ise yenilikçi ve tamamen elektrikli DTM Elektrik de yakın gelecekte eklenecek.”

“Tüm yönleriyle incelediğinizde DTM platformunu çok yüzlü bir gelecek için 5 kaliteli alt dal içeren güçlü bir paket olarak hazırlıyoruz.”

DTM aynı zamanda, koronavirüs krizi öncesinde 2020 takvimi için planlanan Rusya’daki Igora Drive pistinde başlayan 9 ayaklık bir 2021 takvimi de duyurdu.

Norisring Temmuz ayındaki alışıldık yerini korurken Avusturya’daki Red Bull Ring de DTM’in önümüzdeki sene ziyaret edeceği pistler arasında.

2020 takvimine sürpriz bir şekilde eklenen Spa-Francorchamps ise ne yazık ki gelecek senenin programında görünmüyor.

2021 DTM takvimi:

1 – 28–30 Mayıs  – Igora Drive, St. Petersburg (RUS)*

2 – 11–13 veya 18-20 Haziran – Monza (ITA)

3 – 2–4 Temmuz – Norisring (ALM)

4 – 23–25 Temmuz – DEKRA Lausitzring Grand Prix (ALM)

5 – 6–8 Ağustos – Zolder (BEL)

6 – 20–22 Ağustos – Nürburgring (ALM)

7 – 3–5 Ağustos – Red Bull Ring (AVU)

8 – 17–19 Eylül – Assen (HOL)

9 – 1–3 Ekim – Hockenheim (ALM)

* - Henüz kesinleşmemiş / FIA'nın onayını bekliyor

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor

Önceki haber

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

Takımlar, 2 günlük Formula 1 hafta sonu konusunda görüş ayrılığında
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Takımlar, 2 günlük Formula 1 hafta sonu konusunda görüş ayrılığında

Ferrari'nin 2020'de 3.lük için savaşması çok zor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2020'de 3.lük için savaşması çok zor

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

Haas, Hulkenberg'le görüşüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Hulkenberg'le görüşüyor

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek
Haber video
DTM DTM / Son dakika

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

MotoGP Avrupa 2. antrenman: Kuruyan pistte Miller yine lider
MotoGP MotoGP / Antrenman raporu

MotoGP Avrupa 2. antrenman: Kuruyan pistte Miller yine lider

Son Haberler

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek
Haber video
DTM DTM / Son dakika

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor
DTM DTM / Son dakika

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti
DTM DTM / Son dakika

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti

Yeni DTM lideri Rast, Zolder'da 66 puanlık vurgun yapmayı beklemiyormuş
Haber video
DTM DTM / Son dakika

Yeni DTM lideri Rast, Zolder'da 66 puanlık vurgun yapmayı beklemiyormuş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

2
Formula 1

Takımlar, 2 günlük Formula 1 hafta sonu konusunda görüş ayrılığında

2s
3
Formula 1

Ferrari'nin 2020'de 3.lük için savaşması çok zor

59dk
4
Formula 1

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

5
Formula 1

Haas, Hulkenberg'le görüşüyor

Son Haberler

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek
DTM

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor
DTM

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti
DTM

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti

Yeni DTM lideri Rast, Zolder'da 66 puanlık vurgun yapmayı beklemiyormuş
DTM

Yeni DTM lideri Rast, Zolder'da 66 puanlık vurgun yapmayı beklemiyormuş

Kubica, 2010'dan beri aldığı ilk pist yarışı podyumunu değerlendirdi
DTM

Kubica, 2010'dan beri aldığı ilk pist yarışı podyumunu değerlendirdi

Son Videolar

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder 01:45
DTM

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti 03:16
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.