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DTM / Son dakika

DTM, 2021 sezonunda GT Plus formülünü getirecek

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DTM, 2021 sezonunda GT Plus formülünü getirecek
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Motorsport.com, ITR’nin Ağustos ayı tamamlanmadan önce DTM için ‘GT Plus’ formülünün taslağını Almanya Motor Sporları Federasyonu’na sunacağını öğrendi.

Aston Martin ve Audi gibi büyük markaların seriden çekilişiyle oluşan kriz nedeniyle ITR, DTM serisinin 2020 sezonundan sonra da yarışlara devam etmesini sağlamak için güçlendirilmiş GT3 araçlarını getirmeyi planladığını daha önce belirtmişti.

DTM’in organizatörü ITR, bu yönde bir adım atmaya yakın ve teknik kuralların bir taslağı, son tarih olan 31 Ağustos’tan önce Almanya Motor Sporları Birliği’ne (DMSB) teslim edilecek.

Bu, eş zamanlı olarak Class One kurallarının da bir taslağını sunacak ancak bunun bir formalite olması bekleniyor.

DTM’in uluslararası seri statüsü nedeniyle, bir kural değişikliği FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin onayını gerektirecek.

GT Plus formülü, SRO tarafından yürütülen şampiyonalarda yaygın olarak kullanılan ve DTM’in Almanya’daki rakibi olan GT Masters’ın temelini oluşturan GT3 araçlarına dayanıyor.

ITR, GT3 araçlarının gücünü 600 beygirin üzerine çıkarmayı ve şu anda DTM’de de kullanılan geçiş butonu sistemini eklemeyi planlıyor. Ancak GT3 araçlarının aero konsepti farklı olduğu için bu araçlarda DRS olmayacak.

ITR başkanı Gerhard Berger’in konseptten hoşlanmamasına rağmen, Performans Dengesi (BoP) sisteminin de kullanılması bekleniyor.

Berger, Audi’nin seriden çekilmesinden önce bile bunu planladıklarını ve bunun, sprint yarışı formatını korumaları ve bağımsız takımları çekmek için çok önemli olduğunu belirtti.

Avusturyalı yönetici ayrıca, yeni DTM serisinin büyük ölçüde bağımsız takımlardan oluşacağını, ancak üreticilerden destek almakta özgür olacaklarını söyledi.

 

Audi, serinin GT3 formülüne dayalı araçları getirmesi durumunda, müşteri takımlarının DTM’de rekabet edebileceğini belirtti.

Diğer tarafta BMW ise, bir fabrika GT3 programının, müşterilerinin yarışlarına zarar vereceğini düşündüğü için bu fikre pek sıcak bakmıyor.

ITR ve BMW arasındaki görüşmeler konusunda ise Berger, “Görüşmeler sabit ilerliyor. Hâlâ bekliyorum”

“BMW ve Audi’den, serideki gelecekleri hakkında kesin bir cevap almadan diğer üreticiler veya takımlarla somut görüşmeler yapmadım.” dedi.

Audi ve BMW’nin, her birinin %33 hisseye sahip oldukları ITR e.V.’den ayrılması bekleniyor.

DTM’in 2021’de hayatta kalma şansını değerlendirmesi istenen Berger, bunun %50-%50 olduğunu söyledi.

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Seri DTM
Editör Sven Haidinger

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