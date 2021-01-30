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DTM / Son dakika

DTM, 2021 sezonu öncesinde iki test düzenleyecek

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DTM, 2021 sezonu öncesinde iki test düzenleyecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

DTM, Monza'daki yeni GT3 döneminin başlangıcından önce Hockenheim ve Lausitzring'de sezon öncesi testleri yapacak.

7-8 Nisan tarihleri arasında Hockenheim'da iki günlük bir test gerçekleştirilecek ve ardından 4-6 Mayıs tarihlerinde Lausitzring'de üç günlük bir test daha yapılacak.

Yeni sezon 19-20 Haziran'da yapılacak İtalya yarışıyla başlayacak ve böylelikle sezon açılışına kadar bir ay boşluk bırakılacak.

İlk yarışın Haziran ayında yapılacak olması, seriye katılacak takımlara daha fazla vakit tanıyor. Ayrıca DTM, geç başlangıçla beraber COVID-19 durumunun iyiye gitmesini ümit ediyor. Bu da seyircili yarışlara olanak sağlayabilir.

DTM yeni sezonda DNA'sını korumaya devam devam edecek ve bir sprint yarışı olacak. Sürücü değişikliği olmayacak ve zorunlu pit stop kural devam edecek.

Başlangıçta 2021 DTM takviminde Rusya'daki Igora Drive pisti de vardı ancak DTM, son yayınladığı takvimde Rusya'ya yer vermedi ve yeni takvimin sekiz yarıştan oluşacağını duyurdu.

Monza'nın ardından DTM, 2-3 Ekim'de Hockenheim'a dönmeden önce Norisring, Lausitzring, Zolder, Nurburgring, Red Bull Ring ve Assen pistlerine gidecek.

Şimdiye kadar beş takım DTM'de yarışacağını açıkladı: Team Rosberg, Abt Sportsline, GruppeM Racing, Jenson Team Rocket RJN ve 2 Seas Motorsport.

 
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Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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