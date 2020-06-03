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DTM / Son dakika

DTM, 2020 takvimini açıkladı, Spa 2005'ten sonra takvime döndü

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DTM, 2020 takvimini açıkladı, Spa 2005'ten sonra takvime döndü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 12:22

DTM, revize edilmiş 2020 takvimini açıkladı ve Spa-Francorchamps da takvimde yer aldı.

Motorsport.com tarafından açıklandığı üzere şampiyona, 10-12 Temmuz tarihlerinde Norisring'de başlayacak. Böylelikle DTM, cadde pistlerinin takvimden düşürülmesi trendine katılmamış olacak.

Spa, 1-2 Ağustos tarihlerinde şampiyonanın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak ve DTM, 2005'ten bu yana ilk kez Belçika pistine dönecek.

Takvimdeki bazı pistlerde iki yarış yapılmasına karar verildi. Buna göre Lausitzring hem 14-16 hem de 21-23 Ağustos tarihleri arasında DTM'e ev sahipliği yapacak. Laustizring'den sonra 4-6 Eylül tarihlerinde Assen yarışı yapılırken, 11-13 ve 18-20 Eylül tarihlerinde Nurburgring'de yine çifte yarış yapılacak.

Fakat Nurburgring'deki ikinci yarış hafta sonunda Nurburgring Pisti'nin kısaltılmış pist versiyonu kullanılacak.

Sezon 9-11 ve 16-18 Ekim tarihleri arasındaki Zolder yarışlarıyla devam edecek.

Yılın son yarışı ise 6-8 Kasım'da Hockenheim'da yapılacak. Böylelikle Lausitzring, Nurburgring ve Zolder çifte yarışa ev sahipliği yapan pistler olacak.

Revize edilmiş 2020 takvimi:

0/07–12/07 Norisring (Almanya)

01/08–02/08 Spa-Francorchamps (Belçika)

14/08–16/08 Lausitzring (Almanya)

21/08–23/08 Lausitzring (Almanya)

04/09–06/09 Assen (Hollanda)

11/09–13/09 Nurburgring (Almanya) Grand Prix Pisti

18/09–20/09 Nurburgring (Almanya) Kısaltılmış Konfigürasyon

09/10–11/20 Zolder (Belçika)

16/10–18/10 Zolder (Belçika)

06/11–08/11 Hockenheim (Almanya)

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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