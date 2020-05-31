Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 6
30 May
-
30 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XII: Macaristan
28 May
-
28 May
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIII: Belçika
04 Haz
-
04 Haz
Yarış:
4 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
6 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
20 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Norisring / Son dakika

DTM, 2020 sezonunu Norisring'de başlatmayı planlıyor

paylaşım
yorumlar
DTM, 2020 sezonunu Norisring'de başlatmayı planlıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 May 2020 11:41

DTM, koronavirus pandemisi nedenle cadde yarışı yapmanın getirdiği zorluklara rağmen, 2020 sezonunu Temmuz ayında Norisring'de başlatmayı hedefliyor.

Norisring, Mart ayında yayınlanan DTM takviminin en son versiyonunda, 2020 sezonunun açılış yarışı olarak belirlendi, ancak kısa süre sonra Almanya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkinliğin yapılmasının zor olacağı açıklandı.

Ancak şimdi Norisring yarışının 8-11 Haziran'da Nurburgring'de yapılan olan resmi sezon öncesi testinden dört hafta sonra, yani 11-12 Temmuz'da planlandığı gibi gerçekleşeceği ortaya çıktı.

İki etkinlik arasındaki fark, Audi ve BMW'ye araçlarını hazırlamak ve Nürnberg cadde pistine getirmek için yeterli zamanı tanıyacak

DTM sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapan Norisring'in umutları, 22 Mayıs'ta 1. FC Nurnberg'in Max-Morlock Stadyumu'nda oynadığı futbol maçıyla iyice arttı.

Abt Sportsline patronu Thomas Biermaier, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Nurnberg bir seyircisiz maç düzenleyebiliyorsa, bence bir hayalet yarışa da sahip olabiliriz."

"Umarım bir yol buluruz, çünkü Norisring DTM'e ait ve sezona orada başlayabilirsek harika olur." dedi.

Norisring yarışına ev sahipliği yapmak için gereken geçici tesislerin inşası, tribün ve TV ekranına ihtiyaç duyulmasa bile en azından 100.000 euro fon gerektirecek.

DTM organizatörü ITR'nin bu faturaya karşılayacağı anlaşılıyor, çünkü organizatörler normalde yarışı finanse etmek için bilet satışlarına güveniyorlar ve bu yıl bunu elde etmeleri mümkün olmayacak.

Motorsport.com tarafından daha önce açıklandığı üzere DTM, öncelikle bu yıl Almanya'da yarışacak ve bazı pistlerin birden fazla yarışa ev sahipliği yapması oldukça muhtemel.

Bununla birlikte ITR'nin önümüzdeki aylarda koronavirüs durumunun önemli ölçüde düzelmesi durumunda, Zolder, Assen ve hatta Monza ile Avrupa'nın diğer bölgelerinde yarış yapmaya sıcak baktığı anlaşılıyor.

Diğer şampiyonalar gibi DTM de açılış yarışlarını kapalı kapılar ardında yapacak. Fakat yılın ilerleyen kısmında yeniden seyircili yarışlar gerçekleşebilir.

Sonraki haber
DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor

Önceki haber

DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Norisring
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

1s
2
Formula 1

F1, ilk yarışlarda ters grid fikrini deneyebilir!

3
Formula 1

Kubica: "Hamilton hem süper bir araca sahip hem de nasıl kazanacağını biliyor"

50dk
4
Formula 1

Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcuları arasında

12dk
5
Formula 1

Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"

3s

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

DTM, 2020 sezonunu Norisring'de başlatmayı planlıyor
DTM

DTM, 2020 sezonunu Norisring'de başlatmayı planlıyor

DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor
DTM

DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak
DTM

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"
DTM

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"

Audi: "DTM'i biz öldürmedik"
DTM

Audi: "DTM'i biz öldürmedik"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.