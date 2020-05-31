DTM, 2020 sezonunu Norisring'de başlatmayı planlıyor

Norisring, Mart ayında yayınlanan DTM takviminin en son versiyonunda, 2020 sezonunun açılış yarışı olarak belirlendi, ancak kısa süre sonra Almanya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkinliğin yapılmasının zor olacağı açıklandı.

Ancak şimdi Norisring yarışının 8-11 Haziran'da Nurburgring'de yapılan olan resmi sezon öncesi testinden dört hafta sonra, yani 11-12 Temmuz'da planlandığı gibi gerçekleşeceği ortaya çıktı.

İki etkinlik arasındaki fark, Audi ve BMW'ye araçlarını hazırlamak ve Nürnberg cadde pistine getirmek için yeterli zamanı tanıyacak

DTM sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapan Norisring'in umutları, 22 Mayıs'ta 1. FC Nurnberg'in Max-Morlock Stadyumu'nda oynadığı futbol maçıyla iyice arttı.

Abt Sportsline patronu Thomas Biermaier, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Nurnberg bir seyircisiz maç düzenleyebiliyorsa, bence bir hayalet yarışa da sahip olabiliriz."

"Umarım bir yol buluruz, çünkü Norisring DTM'e ait ve sezona orada başlayabilirsek harika olur." dedi.

Norisring yarışına ev sahipliği yapmak için gereken geçici tesislerin inşası, tribün ve TV ekranına ihtiyaç duyulmasa bile en azından 100.000 euro fon gerektirecek.

DTM organizatörü ITR'nin bu faturaya karşılayacağı anlaşılıyor, çünkü organizatörler normalde yarışı finanse etmek için bilet satışlarına güveniyorlar ve bu yıl bunu elde etmeleri mümkün olmayacak.

Motorsport.com tarafından daha önce açıklandığı üzere DTM, öncelikle bu yıl Almanya'da yarışacak ve bazı pistlerin birden fazla yarışa ev sahipliği yapması oldukça muhtemel.

Bununla birlikte ITR'nin önümüzdeki aylarda koronavirüs durumunun önemli ölçüde düzelmesi durumunda, Zolder, Assen ve hatta Monza ile Avrupa'nın diğer bölgelerinde yarış yapmaya sıcak baktığı anlaşılıyor.

Diğer şampiyonalar gibi DTM de açılış yarışlarını kapalı kapılar ardında yapacak. Fakat yılın ilerleyen kısmında yeniden seyircili yarışlar gerçekleşebilir.