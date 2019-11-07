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DTM / Son dakika

DTM, 1000 beygirlik elektrikli yarış serisi planlıyor

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DTM, 1000 beygirlik elektrikli yarış serisi planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 Kas 2019 11:31

DTM, gelecekte ana seriye destek serisi olarak düzenlenebilecek 1000 beygir güç üretebilen araçlardan oluşan elektrikli yarış serisi planlarını açıkladı.

DTM 2022'de hibrit teknolojisine geçişi planlıyor ancak aynı zamanda daha sonraki seneler için batarya ya da hidrojen yakıt hücresi teknolojili motorlara sahip, 1000 beygir güç üretebilen elektrikli konsept araç planını tanıttı.

Mevcut DTM araçları 600 beygir güç üretiyor ve maksimum 120 mph hıza ulaşabiliyor. Ancak tanıtılan konsept araçların 1000 beygir güce sahip olması ve 200 mph hıza ulaşabilmesi hedefleniyor.

DTM'in yarış formatında zorunlu pit stop bulunuyor ve pit stoplarda lastik değiştiriliyor. Gelecekte planlanan seri konseptinde 40 dakikalık yarış ve yeniden şarj planı yer alıyor. Bu pit stoplarda lastikleri ve batarya ya da hidrojen tankını endüstriyel robotların değiştirmesi planlanıyor.

DTM bu seri ile üreticilerin gelecekte kendi yüksek performanslı elektrikli araçlarını üretebilmeleri için büyük bir fırsat yakalayacaklarına inanıyor.

Bu konseptin hayata geçebilmesi için, 3 adımın gerçekleşmesi planlanıyor. İlk adım, teknik fizibilite. Bunun için ulaşılabilir teknoloji ile yarış serisi gereksinimleri arasında denge bulunması hedefleniyor. DTM, sırf teknoloji için yarış ürününü feda etmek istemiyor.

Diğer adımlar ise finansal sürdürülebilirlik ile taraftarların, üreticilerin ve sponsorların bu seriye ilgi duymalarını sağlamak.

Industrial robots will effortlessly remove and replace the car’s underbody battery pack during the mandatory pit-stops

Industrial robots will effortlessly remove and replace the car’s underbody battery pack during the mandatory pit-stops

Photo by: ITR eV

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