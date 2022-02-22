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David Schumacher, Winward Mercedes ile DTM'de yarışacak

David Schumacher, ilk spor otomobil yarışını 2022'de DTM'deki sekiz araçlık Mercedes kadrosunun bir parçası olarak yapacak.

David Schumacher, Winward Mercedes ile DTM'de yarışacak
Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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20 yaşındaki sürücü, geçtiğimiz yıl takımlar sıralamasında üçüncü olan Winward Racing'de, son şampiyon Maximilian Gotz ve yedi kez yarış kazanan Lucas Auer'e katılacak.

Schumacher'in DTM'ye girişi, Mercedes'in genç sürücü testinde yer almasının ardından duyuruldu.

Schumacher, tek koltuklu yarışlardaki dört yıllık tecrübesinin ardından DTM'ye katılacak. Alman pilot geçtiğimiz yıl Red Bull Ring'de ilk galibiyetini alarak Formula 3 sezonunu 11. sırada bitirdi.

Schumacher, babası ve eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher'in izinden gidiyor. Ralf, 2008-2012 yılları arasında DTM'de Mercedes'in bir parçasıydı. David'in amcası Michael Schumacher ise 1990-1991 yıllarında DTM'de belirli yarışlarda yer almıştı.

Schumacher, "Bu birinci sınıf yarış serisinde kalmak için çok fazla şey öğrenmem gerektiğini biliyorum."

"İlk yıl için hedefim yarış aracına alışmak ve DTM'de önemli olan şeyleri öğrenmek. Lucas ve Maximilian ile, kendimi yönlendirebileceğim son derece tecrübeli iki takım arkadaşına sahibim." dedi.

Lucas Auer, Mercedes AMG Team Winward Mercedes AMG GT3

Lucas Auer, Mercedes AMG Team Winward Mercedes AMG GT3

Photo by: Alexander Trienitz

Winward, 2021'de DTM'de güçlü bir ilk sezon geçirdi. Auer ve Philip Ellis, üç yarış kazandılar ve Gotz'un şampiyonluğu almasında önemli bir rol oynadılar. 

Gotz, daha sonra IMSA'ya bağlı Ellis'in yerine takıma katıldı ve Schumacher ile 2022'de takımın üçüncü Mercedes'ini kullanması için anlaşıldı.

Schumacher'in anlaşması, Mercedes'in DTM'deki en büyük üretici konumunu pekiştirdi.

Winward'ın üç AMG GT3 ile yarışacak olmasının yanı sıra, GruppeM (Maro Engel, Mikael Grenier) ve Haupt Racing Team (Luca Stolz, Arjun Maini) ikişer araçla yarışacak, Mucke ise Maximilian Buhk için tek bir araçla yarışmaya devam edecek.

Takım patronu Christian Hohenadel, "DTM'deki seviyenin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan, bu zorlu rekabet ortamındaki ilk sezonu sadece bir öğrenme yılı olacaktır."

"Tecrübemiz ile onu olabildiğince destekleyeceğiz. David'in yeteneği, titizliği ve takım ruhu ile bize başarı getireceğine eminiz. Mükemmel genlere sahip olduğuna dair hiç şüphemiz yok." dedi.

DTM gridi 30 araca yaklaşıyor

Önümüzdeki haftalarda daha fazla sürücü ve takım duyurusu yapılması bekleniyor, bu da gridi rekor sayıdaki 30 araca çıkarabilir.

Lamborghini takımı T3 Motorsport'un, DTM'deki ikinci sezon için kadın yarışçı Esmee Hawkey ile anlaşmasını devam ettireceği düşünülüyor.

Genç Maximilian Paul ise T3'de tam sezon yarışması beklenen adaylardan biri.

Red Bull halihazırda seriye olan bağlılığını açıkladı ancak serideki iki  AF Corse ile çalıştırılan Ferrari 488 GT3 aracını kimin kullanacağı bilinmiyor. Bu karar, genç sürücülerinin F3 ve Formula 2 de dahil olmak üzere diğer kategorilerdeki bağlılıkları nedeniyle karmaşık bir hal aldı.

2022 DTM grid so far:

Manufacturer Team Driver
Audi  Abt Sportsline Rene Rast
Kelvin van der Linde
Ricardo Feller
Team Rosberg Nico Muller
Dev Gore
Attempto Racing Marius Zug
BMW Walkenhorst Motorsport Marco Wittmann
Esteban Muth
Schubert Motorsport Sheldon van der Linde
Philipp Eng
Mercedes Winward Racing Maximilian Gotz
Lucas Auer
David Schumacher
Haupt Racing Team (HRT) Luca Stolz
Arjun Maini
GruppeM Mikael Grenier
Maro Engel
Mucke Motorsport Maximilian Buhk
Lamborghini Grasser Racing Team Mirko Bortolotti
Clemens Schmid
Alessio Deledda 
Rolf Ineichen
Porsche Team Bernhard 75 Thomas Preining
SSR Performance TBA
TBA
Ferrari AF Corse (Red Bull) TBA
TBA

Şimdiye kadar doğrulanan araçlar: 27

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