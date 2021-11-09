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David Schumacher, Mercedes ile DTM testine çıkacak

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Formula 3 yarış galibi ve Ralf Schumacher’in oğlu David, Mercedes’in DTM genç sürücü testine katılacak ve Paul Ricard pistinde Mercedes AMG GT3 aracını kullanacak.

David Schumacher, Mercedes ile DTM testine çıkacak

Schumacher, Maximilian Götz’ü 2021 şampiyonluğuna taşıyan ve iki yıl aradan sonra Mercedes’in seriye yeniden katılmasına yardımcı olan Haupt Racing Team (HRT) ile teste çıkacak.

20 yaşındaki sürücünün, 2022 DTM koltuğu için adaylardan biri olduğuna inanılıyor ve HRT, Götz ve Vincent Abril’in yanına üçüncü bir araç eklemek istiyor.

Schumacher, 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek testte Formula 2 sürücüleri Jake Hughes, Lirim Zendeli ve David Backmann’a katılacak.

HRT’ye ek olarak Winward ve GruppeM ekipleri de bu testte yer alacak. Test, Paul Ricard’ın grand prix versiyonunda yapılacak ancak Mistral düzlüğünün ortasındaki şikan kullanılmayacak.

Eski BMW DTM sürücüsü Jonathan Aberdein teste Winward ile katılacakken, WTCC’nin önde gelen isimlerinden Esteban Guerrieri, Reema Juffali ve William Tregurtha ise GruppeM ekibiyle çalışacak.

Biliyor muydunuz…

David Schumacher, gelecek sene bir koltuk elde ederse, ailesinde DTM’de yarışan ilk sürücü olmayacak.

David’in amcası ve yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher, 1990-91 yıllarında DTM’de beş yarışa çıktı ve sonrasında F1’e adım attı.

David’in babası Ralf Schumacher ise 2008-2012 arasında seride yarıştı ve iki podyum ile bir pole pozisyonu elde etti. Her ikisi de Mercedes için yarıştı.

Ralf Schumacher, Team HWA AMG Mercedes, AMG Mercedes C-Coupe

Ralf Schumacher, Team HWA AMG Mercedes, AMG Mercedes C-Coupe

Photo by: Satoshi Noma

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