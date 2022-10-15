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DTM / Hockenheimring Haberler

David Schumacher, Hockenheim'daki kazada bel omurunu kırmış

DTM sezonunun sondan bir önceki yarışında büyük bir kaza yapan David Schumacher'in omurgasında kırık olduğu tespit edildi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mario Fritzsche
Çeviren:
Altay Gök
David Schumacher, Hockenheim'daki kazada bel omurunu kırmış
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Cumartesi günkü ilk yarışta gerçekleşen ve kırmızı bayrağa sebebiyet veren büyük kazaya karışan isimlerden biri de Schumacher oldu.

Güvenlik aracı sonrası yeniden başlama prosedürüne göre araçlar ikişer ikişer dizilirken yedincilik için mücadele eden Schumacher ve Thomas Preining 8. virajda temas ettiler ve sol virajın dış tarafındaki bariyerlere yüksek hızda çarptılar.

Winward Mercedes sürücüsü daha sonra pistin yaklaşık 30 km kuzeyindeki Ludwigshafen'de bir hastaneye götürüldü ve burada yapılan ilk kontrollerde dizinde sıyrık ve bel omurgasında zedelenme olduğu tespit edildi.

20 yaşındaki sürücünün babası ve eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, David'in bel omurunda bir kırık olduğunu ve şimdilik korse takması gerektiğini açıkladı.

Ancak genç sürücünün kırık omurgası için bir ameliyat gerekmeyecek ve birkaç hafta içinde tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Ralf Schumacher, "David eve geldiğinde hala sırt ağrısından şikayet ediyordu."

"Daha sonra Salzburg'daki bir hastaneye gidip MR çektirmeye karar verdik. Bir bel omurunun kırıldığı ortaya çıktı."

"David'i tedavi eden doktorlara göre bu yaklaşık altı haftalık bir ara anlamına geliyor." dedi.

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD

Photo by: Alexander Trienitz

David Schumacher, Mercedes-AMG GT3 aracının kazada hasar görmesi nedeniyle Pazar günkü şampiyonluk mücadelesini kaçırdı ve DTM'deki ilk sezonunu erken noktaladı.

Eski Formula 3 sürücüsünün bu sezonki en iyi derecesi Spa'daki 11. lik oldu, Alman sürücü iki kez de sıralama turlarında ilk 10'a girmeyi başardı. DTM gridinin 30 araçtan oluştuğunu düşünürsek, bu sonuçlar hiç de fena değil.

Schumacher ve Preining arasındaki kaza zincirleme bir reaksiyon yaratarak Ricardo Feller'in Dennis Olsen'e arkadan çarpmasına sebep oldu.

Olsen daha sonra pistin diğer tarafındaki duvara çarparak spin attı ve çarpışmanın etkisiyle aracından fırlayan motor alev alarak Nick Cassidy'nin aracına çarptı.

Preining ve Olsen doktor kararıyla Pazar günkü yarışa çıkamadılar, aynı şekilde Cassidy'de aracının hasar görmesi nedeniyle yarışı kaçırdı.

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