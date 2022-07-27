David Schumacher, DTM'deki arkadaş canlısı ortamdan ötürü halen şaşkın

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Babası Ralf'in yolundan gitmek isteyen Schumacher, yıllardır Avrupa'daki alt serilerde mücadele etmekteydi. Ancak Formula 3'teki zorlu iki sezonun ve yalnızca tek bir zafer edebilmesinin ardından farklı bir yol seçmeyi tercih etti ve 2022 sezonundan itibaren Winward Mercedes ile DTM'e giriş yaptı.

Henüz daha ağır GT3 araçlarına alışamadığını söyleyen Schumacher, bununla birlikte spor araba serilerindeki arkadaş canlısı ortamın kendisini şaşırttığını söylüyor.

Motosport-Total'e konuşan 20 yaşındaki sürücü, "GT3 araçları, Formula araçlarında senelerdir öğrendiklerimden tamamen farklı."

"Örneğin Formula'da en büyük kavgalar takım arkadaşları arasında gerçekleşiyor, asla birbirleriyle konuşmuyorlar. Arkadaş yok, sadece düşman var, ancak burada işler farklı."

"Belki günün sonunda halen rakibiz ve halen birbirimize karşı yarışıyoruz, ancak herkes birbirine karşı Formula'ya göre çok daha açık."

"Winward'da gerçekten mutlu olduğum bir takım buldum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve takım beni şimdiden evimde gibi hissettiriyor. Oldukça iyi bir ortam mevcut." dedi.

Schumacher'in fabrika destekli Winward'daki takım arkadaşları, son şampiyon Maximilian Gotz ve yedi kez yarış kazanan Lucas Auer.

Her ikisinin de tecrübelerini belli derecelerde kendisiyle paylaştığını düşünen Schumacher, "Elbette ikisinden de tavsiye alıyorum ve çoğu zaman bana da yardımcı oluyorlar, bu konuda oldukça açıklar."

"Luggi [Auer] çok iyi bir adam, açık sözlü. Sessiz bir adam, fazla konuşmuyor. Bazen biraz sinirleniyor ancak sonrasında eğleniyoruz."

"Maxi [Gotz] ise biraz daha açık davranıyor, kendisi 36 yaşında ve sanırım yavaş yavaş kariyerinin sonuna doğru geliyor, belki de bu yüzden durum böyledir! Luggi hala benim gibi genç bir silah, bu yüzden ne olacağını kim bilebilir?" dedi.

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD Photo by: Alexander Trienitz

Sekiz araç DTM gridindeki en büyük üretici konumunda bulunan Mercedes, GT3 kurallarına en büyük yatırım yapan üreticilerden de biri.

"Tek takım" felsefesinin bir parçası olarak Mercedes, her seanstan sonra araç içi videolar da dahil olmak üzere verilere kolay erişim sağlayarak sürücülerin bir yarış hafta sonunun ortasında somut iyileştirmeler yapmasına olanak tanımakta.

Formula 3'te yarıştığı Trident'in Prema ile başa çıkamamasının ardından Mercedes'in DTM'e yaklaşımını öven Schumacher, "Gridde sekiz Mercedes var ve her zaman herkesin verilerine ulaşabiliyoruz, özellikle genç bir sürücü olarak benim için sekiz farklı araç görmek oldukça faydalı. böylece diğerlerinin sürüş tarzlarını öğrenebiliyorum."

"Bu, seriye yeni giren genç bir sürücü olarak benim için büyük bir avantaj."

"Geçen yıl Formula 3'te bazen Prema ile mücadele ettiğimizi hatırlıyorum, örneğin yarım saniye daha hızlıydık ve sadece ağzımız açık oturabiliyorduk, bunun nasıl mümkün olduğunu bilmiyorduk."

"Ancak burada bir fırsata sahibim. Sadece verileri açıyorum, 'tamam, örneğin Maro Engel'in verilerini göreyim' diyorum ve takım bana gösteriyor. Bu oldukça iyi." dedi.

Schumacher'in şu ana kadar en iyi sonucu 14. lük oldu, ancak Lausitzring'de yarışa 10. sıradan başlamıştı ve kötü bir start almasaydı puan mücadelesi verebilirdi.

Alman sürücü, GT3 araçlarına geçilmesiyle birlikte DTM'de zorunlu hale gelen ABS sistemine uyum sağlamakta güçlük çektiğini düşünüyor.

Schumacher, "Elbette bir adım attım, ancak hala öğrenecek ve geliştirecek çok şey var."

"Sürüş esnasında ne yapmam gerektiğini bilmediğim bazı virajlar var, örneğin sert frenleme bölgeleri, ABS sistemi varken bununla nasıl baş edeceğimi anlamak benim için oldukça zor."

"ABS varken fren pedalı hareket etmeye devam ediyor ve ardından basınç değişiyor, bu benim için biraz kafa karıştırıcı çünkü Formula'da bununla hiç karşılaşmadım. Halen bunun üstünde çalışmaya ihtiyacım var." dedi.