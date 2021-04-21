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DTM / Son dakika

Button, gelecek sene konuk sürücü olarak DTM'e katılabilir

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sven Haidinger
Çeviren:
Selin Elif Köse

2009 Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, Jenson Team Rocket RJN'nin kurucu ortağı Chris Buncombe'a göre, 2022'de DTM'de McLaren 720S GT3'ün direksiyonunda konuk olarak yer alabilir.

Button, gelecek sene konuk sürücü olarak DTM'e katılabilir

Button ve Buncombe, 2019 yılında Bob Neville ile birlikte, son iki yılda Blancpain GT serisinde (şimdiki Avrupa GT World Challenge) yarışan ve Britanya GT'de yarışmaya devam eden Team Rocket RJN'yi kurdular.

Takım başlangıçta, 2021'de DTM'ye tek bir araçla giriş yapmayı planlıyordu ve aralık ayında resmi bir açıklama yapacak kadar ileri gitmişti, fakat geçen ay bu planların hem Britanya GT hem de GTWCE'nin arkasına atıldığı duyuruldu.

Bununla birlikte, Britanya merkezli ekip henüz DTM'den tamamen vazgeçmedi ve gelecek yıl yenilenen GT3 temelli kategoriye, iki araçla girmeyi hedefliyorlar.

Bu, DTM'de Button'ın konuk sürücü olarak koltuğa oturma olasılığını ortaya çıkardı. Button, 2019 sezonunun sonunda Super GT'den ayrıldığından beri büyük ölçüde yarışlardan uzak kalmıştı.

Motorsport.com tarafından, Jenson Team Rocket RJN, şampiyonaya katıldığında 2018 GT500 şampiyonu Button'ın, DTM'ye konuk pilot olarak katılmasının mümkün olup olmadığını sorulan Buncombe, "Bir noktada. Kesinlikle hepimiz bunun harika bir seri olduğunu biliyoruz ve herhangi bir sürücü için bu şampiyonanın bir parçası olmak çok iyi olacaktır. Bu yüzden muhtemel. Gelecekte ne olacağını kim bilir?"

“Bu yıl çakışmayan sadece iki yarış vardı diye biliyorum. Ancak gelecek yıl için, diğer takvimlerin nasıl göründüğüne ve programlara bağlı olacaktır.” dedi.

Button, geçen yılın kasım ayında Silverstone'daki Britanya GT sezonunun son yarışına katılarak kendi takımı için yarıştı.

Button, DTM'de tamamen yeni değil; 2019'da Hockenheim'daki yarışta, iki şampiyonanın Class One sınıfındaki işbirliğinin bir parçası olarak Super GT versiyon Honda NSX sürdü. Ancak Button'ın DTM'ye konuk olarak bir sonraki katılımı en az 2022'ye kadar gerçekleşmeyecek.

Buncombe, şu anda yeni Extreme E serisinde bir takım yürüten, Williams F1 takımında idari görevleri olan ve İngiltere'deki Sky Sports'da bir uzmanlık rolü olan 41 yaşındaki Button'ın yoğun programı sebebiyle bunun mümkün olamayacağını anlattı.

Bu yıl Button'ın DTM'de yarışıp yarışamayacağı sorulduğunda "Bu olası değil." diye cevap verdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl, ona baktığımızda asla niyetimiz bu değildi. Her zaman bir ya da iki yarışa katılma şansı vardı ve bu hâlâ mümkün olabilir."

"Fakat fazlasıyla meşgul, açıkçası ABD'de bulunuyor ve Formula 1 yarışlarında Sky için çalışmalar yapıyor, Extreme E'ye katılıyor. O yüzden şu anda bu olasılığın gerçekleşmesini beklemiyorum. Kim bilir? Belki başka bir sezon her şey mümkün olabilir.”

Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM, Jenson Button, Team Kunimitsu Honda, Honda NSX Super-GT, Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM, Jenson Button, Team Kunimitsu Honda, Honda NSX Super-GT, Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Photo by: Alexander Trienitz

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Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı

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Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Jenson Button
Editör Rachit Thukral

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