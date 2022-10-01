Bortolotti ve Preining, Pazar günkü sıralama seansının iptal edilmemesini sorguluyorlar

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Pazar sabahı gerçekleştirilecek sıralama seansı öncesinde yağan şiddetli yağmur pistte ciddi anlamda kızaklamaya sebep olurken görüş mesafesini de belirgin şekilde düşürdü.

Birçok sürücü yağmurdan ciddi anlamda etkilendi. Mercedes sürücüsü Mikael Grenier pitten çıkar çıkmaz 2. virajın yakınındaki yeni asfaltlanmış bölgede kaza yaptı ve aracına ciddi hasar vermesi nedeniyle öğleden sonra gerçekleştirilen yarışa çıkamadı.

Audi sürücüleri Dev Gore ve Ricardo Feller'in de kaza yaptığı seans üç kez kırmızı bayrakla durduruldu ve erkenden sona erdirildi.

Zorlu seansı ancak 23. sırada tamamlayabilen Bortolotti, sıralama turlarının "hayatta kalma seansı" edasında geçtiğini düşünüyor.

Bortolotti, "Anlamadığım tek şey seansın iptal edilmemiş olması, bunun için daha kaç arabanın kaza yapması gerekiyordu?"

"Pist sürüş yapılabilir durumda değildi, özellikle ilk iki tur çok zordu. Bugüne kadar pek çok şey gördüm ama bu sabah olanlardan hiç hoşlanmadım. Bunun olmasına izin veremeyiz."

"Yağmurda yarışmayı seviyorum ve yağmur altında gerçekleşen birçok seansta pole pozisyonu elde etmişliğim de var, ancak konu bu değil. "

"Sıralama turlarında yaşananlar tüm günümüzü tehlikeye attı. Kaza yapmak istemediğimiz için garajda kaldık. Sorun virajlarda değil, düzlüklerdeydi. Özellikle de 3. virajda."

Thomas Preining, KuS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R Photo by: Alexander Trienitz

Sıralama turlarının iptal edilmesi gerektiğini düşünen bir diğer isim ise Pazar günü galibiyete ulaşan Thomas Preining. Sıralama turlarını dördüncü sırada bitiren Porsche sürücüsü, seans boyunca birçok kez kaza yapmaya çok yaklaştığını açıkladı.

Eğer sıralamalar iptal edilmiş olsaydı, Pazar günkü yarışın sıralaması -Ağustos ayında Nurburgring'de yoğun sis nedeniyle olduğu gibi- şampiyona sıralamasına göre belirlenecekti.

Bortolotti'nin sıralamanın iptal edilmesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Preining, "Ben de öyle düşünüyorum. Sıralamalarda önümdeki Ferrari'nin iki ya da üç saniye gerisindeydim ve görüş mesafem sıfırdı."

"Çılgınca kızaklama yaşıyordum ve düzlükte beş-altı kez kaza yapmaya çok yakındım. Pist neredeyse sürüş yapılamaz durumdaydı."

"Ancak şampiyonada 25. sıradaysanız elbette sıralama turlarının devam etmesini istersiniz, nitekim grid şampiyona sıralamasına göre belirlenirse bu sizin zararınıza olur. Yani durum kesinlikle değişir." dedi.

Thomas Preining, KuS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R Fotoğraf: Alexander Trienitz

Duruma farklı bir açıdan bakan Maro Engel ise her sürücünün yarışa hak ettiği şekilde katılma fırsatını hak ettiğini düşünüyor.

GruppeM Mercedes sürücüsü yüksek kızaklamaya rağmen etkileyici bir performans sergileyerek 0.200 saniyeden fazla farkla pol pozisyonunu elde etti ve yarışta da üçüncü olarak sezonun ikinci podyumunu elde etti.

Engel, "Kişisel olarak, gridin sıralama sonuçlarına göre belirlenmesini Nurburgring'e göre daha tercih edilebilir buluyorum."

"Kimsenin grid sıralamasının şampiyona sıralamasına göre belirlenmesini istediğini sanmıyorum. Bence şampiyonadaki her sürücünün pole pozisyonunda ya da kendi pozisyonunda başlayabilmek için adil bir şansa sahip olması gerekiyor."

"Seans zorluydu ama herkes için durum aynıydı. Bu yüzden sıralama turlarının yapılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Maro Engel, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

Tüm bu eleştirileri yorumlayan yarış direktörü Scot Elkins, Gore'un karıştığı bir olay nedeniyle ikinci kez kırmızı bayrak çıktığında seansı erken bitirmeyi düşündüğünü, ancak sürücülerin pole pozisyonu için son bir şans elde etmelerine izin verecek kadar zaman kaldığını da hesaba kattığını söyledi.

Elkins, "İkinci kırmızı bayrağın ardından seansa devam etmeyeceğimizi düşünmeye başlamadık."

"Bitime 5 dakika 40 saniye kala seans durdu, benim düşüncem ise herkesin bir tur atması için hala yeterli zaman olduğuydu. Bu yüzden yeniden başladık çünkü herkese bir şans vermenin adil olacağını düşündüm."

"Ne yazık ki bitime sadece 1 dakika 40 saniye kala bir kez daha kırmızı bayrak çıktı, bu noktada seansı bitirme kararı aldık."

Yağmurun azalma belirtisi göstermemesi nedeniyle sıralama turlarını ertelemenin kimseye yardımcı olmayacağını düşünen Elkins, kötü koşullar nedeniyle BMW M2 Cup destek yarışının iptal edilmesini ise doğru buluyor.

Elkins, "Hafta sonu programının bir önemi yok. Öncelik DTM'e ait ve bu elbette bir sorun değil."

"Hava durumunu sürekli izliyordum ancak herhangi bir iyileşme emaresi yoktu. Bu yüzden beklemek bize gerçekten yardımcı olmazdı çünkü uzun bir bekleyiş olurdu. "

"BMW yarışının sıralama turlarından sonra hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini gördünüz. Amaç yarışa girmeye çalışmaktı. Bu yüzden belki de ikinci kırmızı bayrakta durmalıydım ama dediğim gibi herkesin bir tur daha atması için yeterli zaman vardı ve o turu isteyeceklerini düşündüm. Bu yüzden devam ettik." dedi.