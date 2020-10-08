BMW yeni M4 GT3’ü erkenden DTM’e getirebilir

DTM, geçtiğimiz ay Audi ve BMW’nin serinin 2021 ve sonrasında GT Pro regülasyonlarına geçişini desteklediğini açıkladı. Böylelikle DTM, Class One regülasyonlarından ve fabrika desteği bağımlılığından kurtulmuş olacak.

Audi’nin diziliminde R8 LMS GT3 aracı bulunurken BMW’nin M4 yol aracı tabanlı yeni GT3 aracı Eylül 2021’e kadar homologe edilemeyecek. Dolayısıyla Münih merkezli markanın DTM’in yeni dönemine nasıl dahil olacağı merak konusu.

Marquardt ise BMW’nin M4’ün homologe edilmemiş versiyonunu önümüzdeki DTM sezonunda yarıştırabileceğini ve böylelikle potansiyel müşterilere aracın kabiliyetlerini sergilemiş olacağını düşünüyor.

DTM’in sadece test etme izniyle aracı resmi skorlara dahil etmeden BMW’nin bunu yapmasına müsaade etmesi olası.

Marquardt: “Eğer aracı serinin haricinde homologe öncesi haliyle yarışta gösterme şansımız olursa o ihtimali de değerlendiririz. Aracı potansiyel müşterilerimize göstermemiz önemli.” dedi.

Fakat Marquardt BMW’nin aracı sırf DTM’e yetiştirebilmek adına homologasyon sürecini öne çekmeyeceğini vurguladı.

Marquardt, “Aracın resmi homologasyonu konusunda kimseyi zorlamak istemiyoruz, dolayısıyla benim için ikinci planda. En önemli şey aracın düzgün bir homologasyon sürecinin olması ve 2022 itibariyle, umarım, bir çok müşteri tarafından kullanmaya hazır hale gelmesi.” dedi.

Birçok BMW müşteri takımı süresi dolmak üzere olan M6’yı dünyanın her yerinde farklı GT3 şampiyonalarında yarıştırmaya devam ediyor, aralarından ROWE takımı ise geçtiğimiz ay Nürburgring 24 saatte galip olarak BMW’nin 10 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdı.

ROWE takım patronu Hans-Peter; 600 hp’lik şartı karşılayabilecek motor koşulu sağlamak için geliştirilirse önümüzdeki sene de GT3-temelli DTM’de eski M6’yla yarışabilecekleri fikrinde, ancak performans dengesinin diğer araçlarla rekabet edebilecek şekilde kararlaştırılması şartıyla.

Motorsport.com’a konuşan Naundorf, “Eğer BoP de öngörülebilir bir çerçevede değişirse, bunu M6 ile yapabilmemiz yolunda herhangi bir engel görmüyorum.”

“Tabii ki sürülebilirlik önemli bir rol oynuyor, fakat bu aracı geride bırakacak kadar ilerlemedi. Turbo motoruyla BMW, yarışın başında yüksek tork değerlerine sahip oluyor.”

“Elbette bunu yola aktarmak Porsche’dekinden daha zor çünkü o küçük atmosferik motoruyla torku yükseltiyor sonra arka ağırlığa sahip oluyor. Fakat BoP bunun için var — farklı araç konseptlerini birbirine yaklaştırmak için.”

Üretimden kalkan 6 serisi yol aracından temel alan M6, Nürburgring Nordschleife’de güçlü olduğunu gösterse de özellikle yavaş virajlarda büyük boyutu sebebiyle zorlanıyor.

ran.de’ye konuşan 2 kez DTM şampiyonu Timo Scheider, “Bu eski bir küvet gibi. Bu şey virajları kesinlikle alamıyor. 2, 3 turdan sonra yol tutuşunu kaybediyorsun.”

“Bu sadece eski bir araba. Orta veya yüksek hızla geçilen yerlerde gayet iyi çalışıyor ama diğer durumlarda performans elde etmek çok zor.” dedi.

M6’nın hızlı virajlar ve yüksek yere basma isteyen Nordschleife’deki performansı hakkında konuşan Scheider şöyle devam etti: “Her zaman büyüleyici çalıştı. Nordschleife’de sürüşü M6 kadar güzel olan başka hiç bir GT aracı sürmedim.”