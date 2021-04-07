BMW sürücüsü Wittmann, Walkenhorst ile DTM'de kalacak

BMW'nin DTM'deki en başarılı pilotu olan Wittmann, 2014 ve 2016 yıllarında Alman üretici ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı. Bu süreçte 15 galibiyet ve 36 podyum da aldı.

Wittmann, BMW'nin 2021 DTM sezonundaki varlığının müşteri ekiplerine fabrika desteği sağlamakla sınırlı olmasına rağmen, Spa 24 Saat yarışının galibi Walkenhorst ekibi ile yaptığı anlaşma sayesinde bu yıl da seride kalacak.

31 yaşındaki sürücü, DTM'e ek olarak GT World Challenge Europe'da mücadele edecek ve burada tıpkı BMW sürücüsü Sheldon van der Linde ve Fransız Thomas Neubauer gibi Walkenhorst adına yarışacak.

Şimdiye kadar BMW sürücüleri Timo Glock ve Van der Linde'nin Rowe Racing ile DTM'de kalacağı açıklanmıştı. Wittmann da bu ikiliye katılmış oldu.

Wittmann, "2021 DTM sezonunda Walkenhorst Motorsport ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"BMW M6 GT3'ü sprint yarış formatında kullanmak gibi üstesinden gelmemiz gereken bazı yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Yine de takım olarak bu projenin başarılı olmasını sağlamak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Şubat ayında yaptığı açıklama ile Walkenhorst Motorsport, bu yıl tek BMW M6 GT3 ile DTM'e gireceklerini açıklamıştı.

Wittmann'ın seride kalmasıyla birlikte yeni sezonda DTM'deki eski şampiyon sayısı üçe çıkacak. Mike Rockenfeller yeni sezonda ABT ile seride yer almaya devam edecek. Bugün de Garry Paffett'ın iki yıl aradan sonra Mucke Motorsport Mercedes ile DTM'e döneceği açıklanmıştı.

2021 DTM sezonunun ilk sezon öncesi testi Çarşamba günü başlıyor.