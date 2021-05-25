BMW, Monza'da DTM araçlarının benzinlerinin bitmesinden korkuyor

DTM, ''Class One'' şasilerini değiştirmelerinin ardından dünyadaki en hızlı GT3 kategorisi olmayı planlıyor. Serinin bu hedefe ulaşma yolunda en çok güvendikleri şey ise BoP sistemleri. Onları aynı regülasyonları kullanan diğer yarış serilerinden ayıran en büyük özellik de bu yeni sistem.

Ancak tempo yükseldikçe benzin tüketimi de artıyor ki bu, Monza'nın güce aç yapısıyla birleştiğinde bir problem olabilir.

Gelen bilgilere göre; eğer sürücüler, normal yarış tempolarıyla Monza'da 55 dakika + 1 turu tamamlarsa damalı bayrağı birkaç kilometre ile değil, birkaç tur ile kaçıracaklar.

Konu hakkında konuşan Walkenhorst takım patronu Niclas Konigbauer, ''Eğer güvenlik aracı çıkmazsa, bütün mesafeyi tamamlayamayacağız.''

''Biz maksimum güçle yarışıyoruz ve Monza'da benzin tüketimi aşırı oluyor. Orası neredeyse sadece düzlüklerden oluşuyor.'' dedi.

Benzin yönetimi, Monza'da yeni bir sorun değil. Nisan ayında gerçekleştirilen GT World Challenge Avrupa ayağı Monza'da gerçekleştirilmişti. Serinin organizatörleri, BoP sistemlerinin bir parçası olarak bütün motorların azaltmış olsa da takımlar, yarışın süresi olan 65 dakikayı tamamlayamadı.

DTM yarışları daha kısa olsa da her araç ısınmak için ve pite dönüş turu için de benzine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca teknik incelemeler için araçta 2 kilogram örnek kalması gerekmekte.

Formula E'nin Valensiya'da yaşadığını yaşamamak için alınabilecek önlemler bulunmakta. Valensiya'da gerçekleştirilen yarışta pistin hızlı yapısı, FIA'nın yanlış kararı ile birleşince pilotların enerjileri bitmişti ve bazıları diskalifiye olmuştu.

Bu önlemlerden ilki, çoğu seride kullanan ''Lift and Coast'' taktiği. Bu yöntemde pilotlar, düzlüklerin sonunda ayağını gazdan çekerek, benzin koruyabiliyor. Fakat DTM'in tekrardan dünyadaki en hızlı GT3 şampiyonası olmak istemesini düşündüğümüzde, bu imajlarına zarar verebilir.

İkinci önlem olarak ise yarışın uzunluğu azaltılabilir. Böylelikle benzin korumaya ya da BoP sisteminde değişikliklere gidilmesine gerek kalmaz.

Veyahut, benzindeki lambda değeri arttırılabilir. Lambda değeri, benzin yanarken içinde bulunan oksijen miktarını temsil etmekte ki bu değer istendiğinde arttırabiliyor. Arttırıldığında ise benzin tüketimi azaltıyor.

Son olarak, FIA'nın isteği ile GT3 yarış araçlarının yakıt tanklarında, böyle durumlar için yedekte tutulan ve normalde kullanılmayan birkaç kilogramlık boş yer bırakılıyor. Bu boşluğun doldurulmasına izin verildiği takdirde bu da birkaç kilogramlık kazanç sağlayabilir.

Konigbauer, bu boşluk hakkında ''Normalde 120 litre yakıt kullanabiliyoruz ancak tankta birkaç litrelik daha yer kalıyor. Soru şu: Bu küçük boşluğu DTM'de kullanabilecek miyiz?'' ifadelerini kullandı.

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