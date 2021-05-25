Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil
DTM Haberler

BMW, Monza'da DTM araçlarının benzinlerinin bitmesinden korkuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

BMW ekibi Walkenhorst Motorsport, seride uygulanan agresif BoP sisteminden ötürü, Monza'da araçların benzinlerinin bitebileceğini belirtti.

BMW, Monza'da DTM araçlarının benzinlerinin bitmesinden korkuyor

DTM, ''Class One'' şasilerini değiştirmelerinin ardından dünyadaki en hızlı GT3 kategorisi olmayı planlıyor. Serinin bu hedefe ulaşma yolunda en çok güvendikleri şey ise BoP sistemleri. Onları aynı regülasyonları kullanan diğer yarış serilerinden ayıran en büyük özellik de bu yeni sistem.

Ancak tempo yükseldikçe benzin tüketimi de artıyor ki bu, Monza'nın güce aç yapısıyla birleştiğinde bir problem olabilir.

Gelen bilgilere göre; eğer sürücüler, normal yarış tempolarıyla Monza'da 55 dakika + 1 turu tamamlarsa damalı bayrağı birkaç kilometre ile değil, birkaç tur ile kaçıracaklar.

Konu hakkında konuşan Walkenhorst takım patronu Niclas Konigbauer, ''Eğer güvenlik aracı çıkmazsa, bütün mesafeyi tamamlayamayacağız.''

''Biz maksimum güçle yarışıyoruz ve Monza'da benzin tüketimi aşırı oluyor. Orası neredeyse sadece düzlüklerden oluşuyor.'' dedi.

Benzin yönetimi, Monza'da yeni bir sorun değil. Nisan ayında gerçekleştirilen GT World Challenge Avrupa ayağı Monza'da gerçekleştirilmişti.  Serinin organizatörleri, BoP sistemlerinin bir parçası olarak bütün motorların azaltmış olsa da takımlar, yarışın süresi olan 65 dakikayı tamamlayamadı. 

DTM yarışları daha kısa olsa da her araç ısınmak için ve pite dönüş turu için de benzine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca teknik incelemeler için araçta 2 kilogram örnek kalması gerekmekte.

Formula E'nin Valensiya'da yaşadığını yaşamamak için alınabilecek önlemler bulunmakta. Valensiya'da gerçekleştirilen yarışta pistin hızlı yapısı, FIA'nın yanlış kararı ile birleşince pilotların enerjileri bitmişti ve bazıları diskalifiye olmuştu.

Bu önlemlerden ilki, çoğu seride kullanan ''Lift and Coast'' taktiği. Bu yöntemde pilotlar, düzlüklerin sonunda ayağını gazdan çekerek, benzin koruyabiliyor. Fakat DTM'in tekrardan dünyadaki en hızlı GT3 şampiyonası olmak istemesini düşündüğümüzde, bu imajlarına zarar verebilir.

İkinci önlem olarak ise yarışın uzunluğu azaltılabilir. Böylelikle benzin korumaya ya da BoP sisteminde değişikliklere gidilmesine gerek kalmaz.

Veyahut, benzindeki lambda değeri arttırılabilir. Lambda değeri, benzin yanarken içinde bulunan oksijen miktarını temsil etmekte ki bu değer istendiğinde arttırabiliyor. Arttırıldığında ise benzin tüketimi azaltıyor.

Son olarak, FIA'nın isteği ile GT3 yarış araçlarının yakıt tanklarında, böyle durumlar için yedekte tutulan ve normalde kullanılmayan birkaç kilogramlık boş yer bırakılıyor. Bu boşluğun doldurulmasına izin verildiği takdirde bu da birkaç kilogramlık kazanç sağlayabilir.

Konigbauer, bu boşluk hakkında ''Normalde 120 litre yakıt kullanabiliyoruz ancak tankta birkaç litrelik daha yer kalıyor. Soru şu: Bu küçük boşluğu DTM'de kullanabilecek miyiz?'' ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil

Önceki haber

DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Sven Haidinger

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"

12s
2
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

21s
3
Formula 1

Rosberg: "Ferrari'nin Sainz'ı seçerek hata yaptığını düşünmüştüm"

27 dk
4
Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

21s
5
Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

1g
Son Haberler
BMW, Monza'da DTM araçlarının benzinlerinin bitmesinden korkuyor
DTM

BMW, Monza'da DTM araçlarının benzinlerinin bitmesinden korkuyor

48dk
DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil
DTM

DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil

21 May 2021
DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak
DTM

DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak

11 May 2021
Lausitzring DTM testi 2. gün: Gotz lider, Albon ikinci
DTM

Lausitzring DTM testi 2. gün: Gotz lider, Albon ikinci

5 May 2021
Lausitzring DTM testi: Mercedes ve Gotz lider
DTM

Lausitzring DTM testi: Mercedes ve Gotz lider

4 May 2021
Son Videolar
Gerhard Berger, 2021 DTM sezonu hakkında konuştu 01:35
DTM
15s

Gerhard Berger, 2021 DTM sezonu hakkında konuştu

DTM 2021 Hockenheim Testleri 1. gün 01:52
DTM
30 Nis 2021

DTM 2021 Hockenheim Testleri 1. gün

Jenson Button, DTM'ye konuk olarak kaılabilir 00:51
DTM
23 Nis 2021

Jenson Button, DTM'ye konuk olarak kaılabilir

#ThinkingForward Gerhard Berger 25:02
DTM
23 Mar 2021

#ThinkingForward Gerhard Berger

DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights 03:07
DTM
26 Oca 2021

DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights

Daha fazlası
Sven Haidinger
DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil Igora Drive
DTM

DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil

DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak
DTM

DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak

KTM, Red Bull'un desteğiyle DTM'de yarışabilir
DTM

KTM, Red Bull'un desteğiyle DTM'de yarışabilir

Çok Okunanlar Bugün

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Rosberg: "Ferrari'nin Sainz'ı seçerek hata yaptığını düşünmüştüm"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Ferrari'nin Sainz'ı seçerek hata yaptığını düşünmüştüm"

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Ferrari, şaft sorununun Leclerc'in kazasından kaynaklandığını doğruladı!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, şaft sorununun Leclerc'in kazasından kaynaklandığını doğruladı!

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?
Formula 1 Formula 1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

Sainz: "Verstappen'i geçmem mümkün değildi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Verstappen'i geçmem mümkün değildi"

Son Haberler

BMW, Monza'da DTM araçlarının benzinlerinin bitmesinden korkuyor
DTM DTM

BMW, Monza'da DTM araçlarının benzinlerinin bitmesinden korkuyor

DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil
DTM DTM

DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil

DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak
DTM DTM

DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak

Lausitzring DTM testi 2. gün: Gotz lider, Albon ikinci
DTM DTM

Lausitzring DTM testi 2. gün: Gotz lider, Albon ikinci

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.