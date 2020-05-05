Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund VIII: Fransa
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund IX: Avusturya
07 May
-
07 May
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund I: Spa
30 May
-
30 May
Yarış:
25 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
32 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı

paylaşım
yorumlar
BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 May 2020 09:09

BMW, DTM'den çekilme kararını kendilerine daha önceden bildirmeyen Audi'yi sert şekilde eleştirdi ve "sportmenlikten uzak davranmakla" suçladı.

Audi geçen ayın sonlarında 2020 sezonunun ardından DTM'den ayrılacağını açıkladı ve böylelikle BMW'yi serideki tek üretici konumunda bırakarak efsanevi serinin geleceğini tehlikeye attı.

2012 yılında Audi ve Mercedes'e katılarak serinin üçüncü üreticisi haline gelen BMW'nin yönetim kurulu üyesi Klaus Frohlich, Audi'nin kararı açıklama şeklini sert şekilde eleştirdi.

BMW yönetim kurulu üyesi Klaus Frohlich, Suddeutsche.de'ye verdiği demeçte, "Bu beni şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı."

"Sadece şaşırmakla kalmıyorum, aynı zamanda ayrılma ve serideki ana meslektaşları olarak bizimle daha önce konuşmamalarını da sportmenlikten dışı buluyorum. Gerçekten beni mahvetti."

"Mercedes seriden ayrıldığında, [şimdiki Daimler CEO'su] Ola Kallenius beni kişisel olarak aradı ve nedenlerini anlattı. Bunu tamamen profesyonelce ve takdir edici şekilde yaptı. Audi'den bunu beklerdim."

"Geçen Pazartesi duyurudan hemen önce Gerhard Berger, yakın temasta olduğumuz için bana haber verdi. O da Audi Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirilmemişti."

"Ne karar verirseniz verin, sonuçta bir şirket istediği gibi hareket edebilir, ama DTM'den bahsediyorsak, adil ve sportif davranmak için farklı şekilde iletişim kurmalısınız. Yani Audi'nin izlediği yolu SEÇMEMELİSİNİZ." dedi.

Audi, tüm fabrika çalışmalarını 2014/15'ten beri yer aldıkları Formula E'ye yönlendirmek için DTM'den ayrıldığını duyurdu.

Bununla birlikte BMW'nin de Formula E'de fabrika takımı bulunuyor ve Frohlich, Audi'nin gerekçesini çok saçma bulduğunu çünkü DTM'in de elektriklileşme yolunu  tercih edeceğini söyledi.

Audi'nin Formula E'yi DTM'e tercih etmesiyle ilgili Frohlich, "Bu, benim için yeterli argüman değil."

"Biz DTM'i dönüştürmek istiyorduk. V8 doğal motorlardan ilk etapta verimli, dört silindirli turbo motorlara, 2022'de hibrit motorlara ve 2025'ten itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçiş yapmak istiyorduk."

"DTM'in perspektifi elektrikli ve küresel hale gelmekti. Bu , büyük ölçüde takip ettiğimiz yöndü. Audi'nin bunu bir araya getirdiğimiz bir dönemde, bunu riske atması beni çok şaşırtıyor."

"Ve 'DTM'de kalmak yerine elektrikli araçlar için Formula E'ye gidiyoruz' ifadesine de anlam veremiyorum çünkü DTM, 2025 yılına kadar zaten tamamen elektrikli hale gelmek istiyor."

"Başka bir şirketi değerlendirmek benim görevim değil. Ama kendi açımdan bakarsam Audi, geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecine girdi."

"DTM projesinin doğru olup olmadığı veya Formula E'nin uzun vadede elektrikli araçlarla ile ilgili çalışmalar ve sürdürülebilirlik için daha uygun olup olmadığı benim için bir sorun işareti."

Sonraki haber
Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak

Önceki haber

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

DTM Sıradaki seans

Norisring

Norisring

10 Tem - 12 Tem

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in hâlâ zorlamaya devam ettiğini gösteren minik detaylar

2
Formula 1

Ferrari, Vettel'i takımda tutmak için iki yıllık anlaşma önerecek!

3
Formula 1

Hill'in Imola'yı Senna ve Williams için fethettiği yarış: 1995 San Marino GP

1s
4
Formula 1

Galeri: 2014'ten bu yana hangi pilot kaç kez yarış dışı kaldı?

5
Formula 1

Verstappen, Red Bull'un 2020 sezonunun başından itibaren hızlı olmasını umuyor

38dk

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı
DTM

BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak
DTM

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak

Rast'a göre Audi'nin DTM'den çekilmesi "en kötü senaryo"
DTM

Rast'a göre Audi'nin DTM'den çekilmesi "en kötü senaryo"

Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor
DTM

Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor

Berger seyircisiz DTM yarışları konusunda geri adım attı
DTM

Berger seyircisiz DTM yarışları konusunda geri adım attı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.