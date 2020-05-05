BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı

Audi geçen ayın sonlarında 2020 sezonunun ardından DTM'den ayrılacağını açıkladı ve böylelikle BMW'yi serideki tek üretici konumunda bırakarak efsanevi serinin geleceğini tehlikeye attı.

2012 yılında Audi ve Mercedes'e katılarak serinin üçüncü üreticisi haline gelen BMW'nin yönetim kurulu üyesi Klaus Frohlich, Audi'nin kararı açıklama şeklini sert şekilde eleştirdi.

BMW yönetim kurulu üyesi Klaus Frohlich, Suddeutsche.de'ye verdiği demeçte, "Bu beni şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı."

"Sadece şaşırmakla kalmıyorum, aynı zamanda ayrılma ve serideki ana meslektaşları olarak bizimle daha önce konuşmamalarını da sportmenlikten dışı buluyorum. Gerçekten beni mahvetti."

"Mercedes seriden ayrıldığında, [şimdiki Daimler CEO'su] Ola Kallenius beni kişisel olarak aradı ve nedenlerini anlattı. Bunu tamamen profesyonelce ve takdir edici şekilde yaptı. Audi'den bunu beklerdim."

"Geçen Pazartesi duyurudan hemen önce Gerhard Berger, yakın temasta olduğumuz için bana haber verdi. O da Audi Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirilmemişti."

"Ne karar verirseniz verin, sonuçta bir şirket istediği gibi hareket edebilir, ama DTM'den bahsediyorsak, adil ve sportif davranmak için farklı şekilde iletişim kurmalısınız. Yani Audi'nin izlediği yolu SEÇMEMELİSİNİZ." dedi.

Audi, tüm fabrika çalışmalarını 2014/15'ten beri yer aldıkları Formula E'ye yönlendirmek için DTM'den ayrıldığını duyurdu.

Bununla birlikte BMW'nin de Formula E'de fabrika takımı bulunuyor ve Frohlich, Audi'nin gerekçesini çok saçma bulduğunu çünkü DTM'in de elektriklileşme yolunu tercih edeceğini söyledi.

Audi'nin Formula E'yi DTM'e tercih etmesiyle ilgili Frohlich, "Bu, benim için yeterli argüman değil."

"Biz DTM'i dönüştürmek istiyorduk. V8 doğal motorlardan ilk etapta verimli, dört silindirli turbo motorlara, 2022'de hibrit motorlara ve 2025'ten itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçiş yapmak istiyorduk."

"DTM'in perspektifi elektrikli ve küresel hale gelmekti. Bu , büyük ölçüde takip ettiğimiz yöndü. Audi'nin bunu bir araya getirdiğimiz bir dönemde, bunu riske atması beni çok şaşırtıyor."

"Ve 'DTM'de kalmak yerine elektrikli araçlar için Formula E'ye gidiyoruz' ifadesine de anlam veremiyorum çünkü DTM, 2025 yılına kadar zaten tamamen elektrikli hale gelmek istiyor."

"Başka bir şirketi değerlendirmek benim görevim değil. Ama kendi açımdan bakarsam Audi, geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecine girdi."

"DTM projesinin doğru olup olmadığı veya Formula E'nin uzun vadede elektrikli araçlarla ile ilgili çalışmalar ve sürdürülebilirlik için daha uygun olup olmadığı benim için bir sorun işareti."