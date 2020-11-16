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DTM / Son dakika

BMW, 2021'de DTM'de olmayabilir

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BMW, 2021'de DTM'de olmayabilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski BMW Motor Sporları direktörü Jens Marquardt, Münih merkezli üreticinin 2021 DTM sezonunda yer almayabileceğini düşünüyor.

Hem BMW hem de Audi, DTM'nin gelecek yıl GT3 düzenlemelerine geçişine destek sözü verdi, çünkü seri, mevcut Class One araçlarını bırakacak.

Bununla birlikte seri yöneticisi Gerhard Berger gridde altı Audi R8 LMS aracı olmasını beklerken, BMW'nin yenilenen kategoride yer alıp almayacağı konusunda her zaman şüpheler var.

BMW’nin GT3 programı, M6 modelinin az gelişmiş M4 GT3 ile değiştirileceği bir geçiş aşamasından geçiyor.

Yeni M4, 2022 sezonuna kadar müşterilere açık olmayacak, ancak gelecek senenin ikinci yarısında yapılacak ön tanıtım başlangıcı tamamen onaylanmamış değil.

Bu da potansiyel müşteri takımlarının sadece şu anda ortada olan M6’ları kullanabileceği, 2021’de tam zamanlı BMW katılımının azalma ihtimalini göz önünde bulundurmakta.

Şaşırtıcı şekilde BMW, serinin Audi, Mercedes, Lamborghini ve hatta Ferrari'nin GT3 araçlarını sergilediği DTM'nin bu ay Hockenheim'daki lansman törenine katılmamıştı.

Marquardt, önümüzdeki yıl DTM'de BMW'nin olmama olasılığı sorulduğunda, "Bu gerçekten ekiplerle yapılan görüşmelerin sonucuna bağlı. Biz konuşurken bunlar oluyor. Teoride bunun için bir potansiyel var. "

"M6'ya sahip bir takım kesinlikle orada yarışmak istediğine karar verirse, onları desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Ancak bununla ilgilenen ve yarışmaya istekli takımlara ihtiyaç var."

"Hâlâ görüşüyoruz. Ancak şirketimiz ve çalışmalarımız, kesinlikle yeni aracın gelişimine odaklanıyor ve temelde aşamalı olarak sonlandırılma yolunda olan bir aracın bakımı ve gelişimi üzerindeki çalışmalar azalıyor." yanıtını verdi.

Geçen ay BMW'nin motor sporları şefi görevinden ayrılan Marquardt, M6'nın özellikle Norisring yarışlarında zorlanabileceğini düşünüyor.

"Bu yıl Nordschleife'de görebileceğiniz gibi bazı pistlerde rekabetçi olsa bile, gerçekten döneminin sonunda olan bir otomobil."

"Ancak bu otomobil, dayanıklılık odaklı ve oradaki belirli pistlere odaklanılarak geliştirildi, ki bunlar bazı sprint pistlerinden çok farklılar."

“Dürüst olmak gerekirse M6'yı Norisring'de hayal etmek çok zor."

“2021 için mevcut kurulumumuza pek iyi hazırlanmadık, ancak 2022'de takımlar için bazı seçenekler mevcut ve umarım pek çok takım M4 GT3'ü satın alacak. Umarım bu gelecek için çok başarılı bir GT3 aracı olur. "

2021 DTM presentation

2021 DTM presentation

Photo by: Alexander Trienitz

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Editör Rachit Thukral

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