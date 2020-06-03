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DTM / Son dakika

BMW, 2020 DTM sezonu için renk düzenlerini tanıttı

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Philipp Eng, BMW Team RBM

Philipp Eng, BMW Team RBM
1/12

Fotoğraf: BMW

Timo Glock, BMW Team RMG

Timo Glock, BMW Team RMG
2/12

Fotoğraf: BMW

Jonathan Aberdein, BMW Team RBM

Jonathan Aberdein, BMW Team RBM
3/12

Fotoğraf: BMW

Lucas Auer, BMW Team RMG

Lucas Auer, BMW Team RMG
4/12

Fotoğraf: BMW

Marco Wittmann, BMW Team RMG

Marco Wittmann, BMW Team RMG
5/12

Fotoğraf: BMW

Sheldon Van Der Linde, BMW Team RBM

Sheldon Van Der Linde, BMW Team RBM
6/12

Fotoğraf: BMW

Sheldon Van Der Linde, BMW Team RBM

Sheldon Van Der Linde, BMW Team RBM
7/12

Fotoğraf: BMW

Marco Wittmann, BMW Team RMG

Marco Wittmann, BMW Team RMG
8/12

Fotoğraf: BMW

Philipp Eng, BMW Team RBM

Philipp Eng, BMW Team RBM
9/12

Fotoğraf: BMW

Jonathan Aberdein, BMW Team RBM

Jonathan Aberdein, BMW Team RBM
10/12

Fotoğraf: BMW

Lucas Auer, BMW Team RMG

Lucas Auer, BMW Team RMG
11/12

Fotoğraf: BMW

Timo Glock, BMW Team RMG

Timo Glock, BMW Team RMG
12/12

Fotoğraf: BMW

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 19:34

BMW, önümüzdeki hafta yapılacak Nurburgring testi öncesinde, M4 DTM araçlarının renk düzenlerini tanıttı.

Timo Glock’un aracı,  IQOO ile yeni bir anlaşma yapılmasının ardından ağırlıklı olarak sarı renk düzenine sahip olacak.

İki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann, Sheldon van der Linde ve Phillip Eng'in araçları geçen yılla aynı olacak. Bu yıl takıma katılan Lucas Auer'in aracı BMW Bank sponsorluğuyla birlikte siyah, mavi ve kırmızı renk düzenine sahip olacak.

Eski Audi sürücüsü Jonathan Aberdein 2020'de selefi Joel Eriksson'un geçen yıl kullandığı renk düzenine sahip olacak.

BMW, 2020 DTM sezonunda toplam yedi araca sahip ve altısı fabrika takımı sürücüsü olacak. Robert Kubica ise müşteri takımına ait bir M4'le mücadele edecek.

Kubica’nın aracı, Şubat ayında Polonya'daki bir basın etkinliğinde tanıtıldığı üzere PKN Orlen'in renkleri olan kırmızı/beyazı taşıyacak.

DTM, bugün itibariyle revize edilmiş 2020 takvimini açıklamıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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