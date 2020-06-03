BMW, 2020 DTM sezonu için renk düzenlerini tanıttı

Timo Glock’un aracı, IQOO ile yeni bir anlaşma yapılmasının ardından ağırlıklı olarak sarı renk düzenine sahip olacak.

İki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann, Sheldon van der Linde ve Phillip Eng'in araçları geçen yılla aynı olacak. Bu yıl takıma katılan Lucas Auer'in aracı BMW Bank sponsorluğuyla birlikte siyah, mavi ve kırmızı renk düzenine sahip olacak.

Eski Audi sürücüsü Jonathan Aberdein 2020'de selefi Joel Eriksson'un geçen yıl kullandığı renk düzenine sahip olacak.

BMW, 2020 DTM sezonunda toplam yedi araca sahip ve altısı fabrika takımı sürücüsü olacak. Robert Kubica ise müşteri takımına ait bir M4'le mücadele edecek.

Kubica’nın aracı, Şubat ayında Polonya'daki bir basın etkinliğinde tanıtıldığı üzere PKN Orlen'in renkleri olan kırmızı/beyazı taşıyacak.

DTM, bugün itibariyle revize edilmiş 2020 takvimini açıklamıştı.