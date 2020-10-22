Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor

DTM’in, 2021 sonrasında GT3 temelli araçlara geçmesi, seriyi birçok üreticiye açmış oldu, bu sezonki daha pahalı Class One regülasyonları sebebiyle BMW ve Audi’yle sadece 2 araçlı bir seri izledik.

Mercedes, serinin 2000’deki yeniden doğuşunun kilit bir parçasıydı ama 2018’de tamamen elektrikli Formula E’de yarışmaya karar verince DTM’den çekilmişti.

Fakat Berger, GT Pro regülasyonlarının Stuttgart merkezli markayı yeniden DTM’e çekerek yeni kuralları desteklediğini açıklayan Audi ve BMW’yle tekrardan yarışmaya sevk edeceğini düşünüyor.

Gary Paffett, Mercedes-AMG Team HWA, Mercedes-AMG C63 DTM Fotoğraf: Andreas Beil

Zolder’da konuşan Berger “Audi, özel müşteri takımlarıyla 4 araçla orada olacak. BMW gecikmeyle gelecek çünkü yeni M4’ün homologasyon tarihi daha sonra, belki bazı takımlar onun öncesinde M6’yla katılabilirler. Mercedes-AMG'nin de orada olmasını bekliyorum.”

“Bahsettiğiniz diğer markalarla (Aston Martin, McLaren) sıkı görüşmeler içindeyiz. Fakat regülasyonlar henüz sonlanmış değil, halen belirlenmesi gereken detaylar var. Bunlar hallolduktan sonra görüşmeler daha da ciddiye binebilir. Dolayısıyla yaklaşık 4 hafta sonra daha kesin konuşacak bir durumda olacağız. ” dedi.

40 farklı takım, DTM’le henüz üstünde çalışılan GT Pro regülasyonları hakkında konuştu, fakat Berger bunun 40 katılımcıyla yarışılacağına işaret etmediği konusunda ısrarcı.

Seri, 2021 için katılım işlemlerini Perşembe günü başlatacak ve erken katılımcılara araç başına 59.000 Euro'luk bir giriş ücreti uygulanacak. Bu, üretici başına ilk 4 araç ve tüm takımlar için ilk 20 araca tekabül ediyor.

1 Aralık ve 28 Şubat arasında katılacak olan takımlara uygulanacak ücret ise araç başına 99.000 Euro’da kararlaştırıldı, onun sonrasında katılacak takımların ise araç başına 129.000 Euro ödemesi gerekecek.

2021 gridinde kaç araç beklediği sorulduğunda Berger “Artık bekleyip göreceksiniz. Bir noktada katılım için son bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Sonrasındaysa kimlerin katılacağını göreceksiniz. Fakat şu anda çok güçlü bir başlangıç gridi göreceğimizi düşünüyorum.”

“18’i yeterli görüyorum ama biraz da hayal kırıklığına uğratacak bir sayı. Daha fazlası olmalı.” dedi.