Berger: "Rast mükemmel bir sürücü"

2017 ve 2019 yıllarında iki DTM şampiyonluğu elde eden Rast, bu yıl Audi sürücüsü Nico Müller ile kıyasıya bir şampiyonluk savaşı verdi ve sonunda üçüncü şampiyonluğunu aldı.

Bu yıl kazandığı yedi galibiyetle beraber Audi'nin DTM tarihindeki en başarılı yarışçısı olan Rast, DTM'de tüm zamanların en büyük yarışçıları arasına girdi ve hatta bazıları onun "efsane" statüsüne alınmasını istediler.

34 yaşındaki Alman pilot, 2019/20 Formula E sezonunun son altı yarışında Daniel Abt'ın yerine Audi ile yarışmaya başladı ve performansıyla beklentileri aştı. Alman pilot daha henüz ilk yarışlarında podyum sevinci yaşadı ve yeni sezonda takım adına mücadele edecek.

DTM organizatörü ITR'nin patronu olarak Rast'ın yükselişine yakından tanık olan Berger, Alman pilotun hız ve tutarlılığın birleşimine sahip olduğunu, bunun da onu "mükemmel bir sürücü" yaptığını söyledi.

Berger, DTM'in resmi internet sitesine verdiği demeçte, "Benim bakış açıma göre Rene Rast, mükemmel bir yarış pilotu olmak için tüm gereklilikleri bir arada barındırıyor.. Aşırı hızlı olan, ancak çalışmayı sevmeyen sürücüler var."

"Çalışmayı seven ve hızlı olan, ancak tutarsız olanlar var. Ve bazen çok hızlı olabilen, ancak tutarlı olmayan sürücüler var."

"Rene Rast ile beraber tüm bu alanlarda %98 olabilirsiniz. O çok hızlı, tutarlı ve çok çalışkan. Belki de herkesten daha fazla çalışıyor ve iyi durumda."

"Ek olarak, o iyi bir adam! Tabii ki 2021'de DTM'e dönmesinden mutluluk duyarım." dedi.

Berger, Rast'ın 2020 sezonunun Alman pilotun baskı altındaki güçlü performansını bir kez daha vurguladığını ve küçük ayrıntıların Müller'i yenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay Hockenheim'da şampiyonanın belirleneceği yarışta konuşan Berger şunları söyledi: "Çok fazla sürücü gördüm, çok fazla sürücü ile yarıştım. Ancak o, gerçekten çok güçlü bir pakete sahip."

"O çok çalışkan ve yetenekli. Beni en çok etkileyen şey baskı altında rahat olması ve bu da şampiyon olmasını sağladı. Bu yıl bunu bir kez daha kanıtladı."

"Müller için en iyisini diliyorum çünkü o genç bir pilot, Rene ile oldukça benzer bir seviyede, ama yine de bazı ayrıntıları Rene kendisine çevirdi. Müller'in şampiyonluğu yine kaçırmış olması üzücü, eminim gelecek yıl daha da güçlü olacak. Bence bu ikili çok iyi performans gösterdi."