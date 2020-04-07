Berger: "DTM, seyirciler olmadan yarış yapamaz"

Koronavirüs durumunun son aylarda giderek kötüye gitmesiyle, insanlar evlerinde kalıyorlar ve genel plan, kriz gerilemeye başladığında sistematik olarak kısıtlamaları hafifletmek üzerine.

Sokağa çıkma yasağı kademeli olarak kalksa bile insanların büyük spor veya kültürel etkinliklere katılmaması ve yapılacak olan etkinliklerin de seyircisiz olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu etkinlikler arasında motor sporları da yer alıyor. Formula 1 zaten bu seçeneği ciddi şekilde düşünüyor.

Ancak Berger, Red Bull'un sahibi olduğu ServusTV'ye verdiği demeçte, DTM'in seyircisiz şekilde yarış yapmayı planlamadığını söyledi.

"Bizim müşterimiz taraftarlar ve eğer taraftarla tribünlerde yoksa, o zaman hiçbir yarış olmayacak."

Berger, koronavirüs azalır azalmaz yarış yapmaya istekli olduklarını, çünkü hızlı bir şekilde normal hayata dönmenin, pandemiden ekonomik etkisini yumuşatabileceğini söyledi

Berger, "Bence şu anda herkes, bir yerde 50.000 veya 100.000 insan toplayamayacağının farkında."

"Ama prensip olarak, işleri mümkün olduğunca çabuk hareket ettirmekten ve katkımızı mümkün olduğunca çabuk ekonomik hale getirmekten yanayım. Örneğin etkinlikler tüm işlerimizi devam ettirmek için gerekli."

"Sadece bu koronavirüs krizinden sonraki gün yeni bir krize girmediğimizden emin olmak zorundayız." dedi.

2020 DTM takvimi geçen ay yeniden düzenlendi ve orijinal takvim, sezonun Kasım ortasına kadar uzatılmasıyla birlikte korundu.

Yeni takvime göre yeni sezonun ilk yarışı Temmuz ayında Norisring'de başlayacak. Ancak Motorsport Club Nurnberg, bu hafta sonu sezonun açılış yarışının planlandığı gibi yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapacak.

Yarışın organizatörü, cadde pistinin kurulumu için harcanan parayı telafi edemeyecekler için, yarışın son dakikada iptal edilmesi halinde iflas edebilecekleri konusunda uyarıda bulunmuştu.