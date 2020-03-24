Berger: “Button, DTM’e geçmeye ilgi duyuyordu”

Button, geçen sene Kunimitsu Honda takımında yarıştığı Super GT’den sezon sonunda ayrılmış, ancak 2020’de diğer kategorilerde yarışmaya devam etme niyeti olduğunu söylemişti.

Button’ın DTM’e geçmesi, seri için büyük bir destek olabilirdi, ki seri zaten üst düzey sürücülere sahip olmak istiyor.

Button, geçtiğimiz Kasım ayında DTM ile Super GT’nin Hockenheim’daki ortak yarışında da pistte yer almıştı ve Super GT grubunun bir parçası olarak Honda’yı temsil etmişti.

Ancak Berger, Button’ın tam zamanlı olarak yarışmasının, nişanlısı Brittny Ward ve yeni doğmuş olan oğlu Hendrix ile birlikte Los Angeles’ta yaşaması sebebiyle zor olacağını düşünüyor.

Motorsport.com’a konuşan Berger, “Hockenheim’da Jenson ile konuştum. DTM’de sürmek istediğini söyledi. Sonrasındaki görüşmelerde Los Angeles’ta yaşamaya devam etmek istediğini hissettim.”

“DTM zorlu ve üst düzey bir seri. Başarılı olmak için Avrupa’da yaşamalı ve takımla her gün temas halinde olmalısınız. Onun hazır olup olmadığını bilmiyorum.”

“Bir insan olarak, onu DTM’de görmeyi çok isterim. Onu seviyorum ancak o, başka ilgi alanları geliştirdiği bir hayat aşamasında.” ifadelerini kullandı.

Button, Super GT’den ayrılmasının sebeplerinden birinin, sürekli olarak Amerika ile Japonya arasında seyahat etmesi olduğunu belirtmişti.

40 yaşındaki Button, Super GT sezonundaki sekiz yarışın yedisinin yanı sıra Honda ve lastik tedarikçisi Bridgestone’un yaptığı testler için Uzakdoğu’ya uçmak zorunda kalıyordu.

Geçen sene Button, “Bir aile kurduğunuzda hayat kesinlikle değişiyor. Yarış anlamında ise hiçbir şey değişmiyor.”

“Aracın direksiyonuna geçtiğimde tamamen aynı hissediyorum ve bu seneki en iyi yarışlarımı, Hendrix doğduktan sonra geçirdim.”

“Sürüşümün değiştiğini düşünmüyorum, ancak evden uzak kalmak daha zor. Çünkü Amerika’da yaşıyorum ve her yarış ve test için Japonya’ya seyahat ediyorum.”

“Yani evet, evde daha fazla zaman geçireceğim. Bu, beni değiştirdi. Ancak yine de yarışmaya devam edeceğim. Ben bir yarış pilotuyum ve duramam. Stirling Moss gibi 80 yaşına kadar sürmeye devam edeceğim!”

“Eğer içinizde hâlâ ateş varsa ve yarışırken heyecanlanıyorsanız, yarışmaya devam etmelisiniz. Bunu yapmak için doğmuşuz ve bunu değiştiremezsiniz!” şeklinde konuşmuştu.