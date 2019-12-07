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DTM / Son dakika

Berger: “2020’de DTM ile Le Mans’ın çakışması önlenemez”

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Berger: “2020’de DTM ile Le Mans’ın çakışması önlenemez”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Ara 2019 14:32

DTM patronu Gerhard Berger, serinin 2020’deki Anderstorp ayağının Le Mans 24 Saat ile çakışmasını önleyemeyeceğini söyledi.

DTM, 10 ayaktan oluşan 2020 takvimini Eylül ayında açıklamıştı. Takvime yeni olarak İtalya’dan Monza, Rusya’dan Igora Drive ve İsveç’ten Anderstorp eklenmişti. Ancak seri, Le Mans 24 Saat ve Formula E’nin New York ayağıyla çakışıyor.

Le Mans çakışması, Audi sürücüsü Mike Rockenfeller için sorun yaratıyor. Çünkü Alman sürücü ayrıca Corvette’in de fabrika sürücüsü ve Le Mans’da yarışamayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Nico Müller, DTM’in Norisring ayağında yarışmak için FE’nin New York ayağında mücadele etmeyecek. Robin Frijns ise tam tersi şekilde FE’de yarışmak için DTM’in Norisring ayağında mücadele etmeyecek.

Çakışmayı önlemek için DTM’in İsveç ayağının tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceği sorulduğunda Berger, “Hayır. İstemediğimden değil, bir kabus gibi olduğu için. Bazı pistlere tarih verirsiniz ve bir daha bunu değiştiremezsiniz.”

“Daha sonra önemli bir konu olan, TV için izleyici akışı koruma konusu var. Eğer dört haftalık bir ara verip, yarış yapıp sonra iki haftalık bir ara daha varsa, belli bir akışa ihtiyacınız olur. Bu, TV kanalları için bir ihtiyaç.”

“Daha sonra, üreticilerin sürücüleri yarıştırdığı Formula E var. ‘Sorun değil’ diyorsunuz. Spa gibi, üreticilerin sürücüleri yarıştırdığı 24 saatlik yarışlar var. Buna da ‘sorun yok’ diyorsunuz. Ancak daha sonra Le Mans geliyor.”

“Her sene yarışların çakışmaması için çalışıyoruz. Ancak Formula 1 bile Le Mans ile çakışmıştı(2016). DTM sezonuna Mart’ta başlıyoruz ve sezonu Ekim’de sonlandırıyoruz ve bir de yaz arasına ihtiyaç var.”

“2020’de Le Mans ile çakışmayı önlemenin bir yolu yok.” dedi.

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Photo by: Paul Foster

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Seri DTM , Le Mans
Editör Tom Errington

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