Norisring'den mutlu ayrılan Ayhancan: "Hayalim daha fazla DTM yarışına çıkmak"

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Temsilcimiz Ayhancan Güven, geçtiğimiz hafta sonu Norisring'de kariyerinde ilk kez bir DTM yarışına katıldı. Misafir sürücü olarak AlphaTauri AF Corse direksiyonuna geçen -ayrıca kariyerinde ilk kez Ferrari kullanan- Ayhancan, 3. başladığı ilk yarışta birtakım olaylara karışmasından ötürü yarış dışı kalırken, 11. başladığı ikinci yarışta ise iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve 7. oldu.

Bilmediği bir seride ve bilmediği bir araçta yarışan Ayhancan, iyi bir hafta sonu geçirdiğini ve yeniden DTM'de yarışmak istediğini söylemekle birlikte, ilk yarışın startında yaptığı hatayı da kabul ediyor.

Ayhancan, "İyi bir hafta sonuydu. Cuma günü ne yapacağımı, nerede olduğumu ve aracı kontrol edip edemeyeceğimi bilmiyordum. Çok fazla soru işareti vardı. Ancak antrenman turlarından itibaren özgüvenim yerine geldi çünkü ilk turların ardından zaman çizelgelerine baktım ve ismimi 7. sırada gördüm. Kendime "peki, halen gelişebilirim" dedim ve zorlamaya başladım. Hafta sonu boyunca sürekli hızlıydım. Bundan ötürü mutluyum."

"İlk yarışa üçüncü sırada başladım ve dikkatli olmama rağmen hiçbir şey yapamayacağım bir durumun içine çekildim ve birkaç sıra kaybettim."

"İkinci startta ise arkadan darbe aldım, ancak sonrasında yaşananlar kendi hatamdı. Hasar aldıktan sonra aracı durdurmalıydım, ancak devam ettim ve Lucas ile temas yaşadım. Hemen yanına gidip özür diledim."

"İkinci yarış için aldığım üç sıra grid cezasını tamamen hak ettiğimi söylemeliyim, misafir sürücü olarak gerçekten çok kötü hissettim. Çok büyük bir hataydı, halen hüsrana uğramış durumdayım. Bir kez daha özür diliyorum." dedi.

Ayhancan Guven, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Fotoğraf: Alexander Trienitz

İkinci yarışta daha iyi bir gün geçiren ve puan almayı başaran Ayhancan, takım sezonun ilk galibiyetini aldığı için de mutlu.

Ayhancan, "İkinci yarışa 11. sırada başladım ancak sekizinci sıraya kadar geldim. İlk olarak yakın arkadaşım Thomas'ı (Preining) geçmeliydim, ancak fazla zaman kaybetmek de istemiyordum. Bir noktadan sonra araçtaki ekstra ağırlıktan ötürü yavaşlamaya başladı ve onu geçtim."

"Sonrasında (Maximilian) Gotz'un peşine düştüm, ancak geçmeyi başaramadım, hiç hata yapmadı. Bir çaylak olarak geçen yılın şampiyonunun üstünde baskı kurmak o kadar kolay değildi, yine de elimden geleni yaptım."

"Neticede harika bir deneyimdi, takım için çok mutluyum. Takım sezonun ilk galibiyetini, (Felipe) Fraga ise kariyerinin ilk galibiyetini aldı. Kendim için de çok mutluyum, yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum."

"Yeniden DTM'de yarışa çıkmak istiyorum ancak bu yıl daha fazla şansım olmayacak gibi. Sanırım seneye bir şansım daha olacak, nasıl ve nerede bilmiyorum ancak bu kesinlikle hayal ettiğim bir şey." dedi.