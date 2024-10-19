Ayhancan Güven, Hockenheim'da podyumda tamamladı!

Temsilcimiz Ayhancan Güven, Almanya'daki Hockenheimring pistinde gerçekleşen 1. yarışta podyumda tamamlamayı başardı.

Sıralama turlarında 3. sırayı alarak yarış için iddialı bir yer elde eden Ayhancan, yarışta da bundan yararlanmasını bildi ve Hockenheim'daki 1. yarışı podyumda tamamladı.

Abt Audi pilotu Kelvin van der Linde, 2024 yılının sondan bir önceki DTM yarışı Hockenheim'da kazandığı zaferle şampiyona liderliğine yükselirken, Mirko Bortolotti ancak beşinci olabildi.

Pole pozisyonundan başlayan van der Linde, Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer'i geride bırakarak sezonun üçüncü zaferini elde etti ve Bortolotti ile arasındaki 12 puanlık farkı Pazar günkü şampiyonluk belirleyici yarış öncesinde iki puanlık avantaja çevirdi.

Yarış Sonucu: