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DTM Hockenheim

Ayhancan Güven, Hockenheim'da podyumda tamamladı!

Ayhancan Güven, DTM'in 2024 sezonundaki son haftası olan Hockenheim'da 1. yarışı podyumda tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Temsilcimiz Ayhancan Güven, Almanya'daki Hockenheimring pistinde gerçekleşen 1. yarışta podyumda tamamlamayı başardı. 

Sıralama turlarında 3. sırayı alarak yarış için iddialı bir yer elde eden Ayhancan, yarışta da bundan yararlanmasını bildi ve Hockenheim'daki 1. yarışı podyumda tamamladı.

Abt Audi pilotu Kelvin van der Linde, 2024 yılının sondan bir önceki DTM yarışı Hockenheim'da kazandığı zaferle şampiyona liderliğine yükselirken, Mirko Bortolotti ancak beşinci olabildi.

Pole pozisyonundan başlayan van der Linde, Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer'i geride bırakarak sezonun üçüncü zaferini elde etti ve Bortolotti ile arasındaki 12 puanlık farkı Pazar günkü şampiyonluk belirleyici yarış öncesinde iki puanlık avantaja çevirdi.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 37

1:02'00.072

     25
2 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+0.508

1:02'00.580

 0.508   20
3 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 37

+4.194

1:02'04.266

 3.686   16
4 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+5.303

1:02'05.375

 1.109   13
5 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+6.010

1:02'06.082

 0.707   11
6 France J. Gounon Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+6.406

1:02'06.478

 0.396   10
7 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 37

+17.996

1:02'18.068

 11.590   9
8 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+19.463

1:02'19.535

 1.467   8
9 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 37

+22.474

1:02'22.546

 3.011   7
10 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+24.610

1:02'24.682

 2.136   6
11 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 37

+25.538

1:02'25.610

 0.928   5
12 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 37

+33.441

1:02'33.513

 7.903   4
13
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 37

+34.174

1:02'34.246

 0.733   3
14 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 37

+39.033

1:02'39.105

 4.859   2
15 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+41.439

1:02'41.511

 2.406   1
16 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+41.585

1:02'41.657

 0.146    
17 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 37

+52.704

1:02'52.776

 11.119    
18
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 37

+1'27.871

1:03'27.943

 35.167    
19 France F. Perera GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 33

+4 Laps

56'16.553

 4 Laps    
dnf United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 19

+18 Laps

33'25.179

 14 Laps    
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