Ayhancan Güven, Hockenheim'da podyumda tamamladı!
Ayhancan Güven, DTM'in 2024 sezonundaki son haftası olan Hockenheim'da 1. yarışı podyumda tamamladı.
Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Temsilcimiz Ayhancan Güven, Almanya'daki Hockenheimring pistinde gerçekleşen 1. yarışta podyumda tamamlamayı başardı.
Sıralama turlarında 3. sırayı alarak yarış için iddialı bir yer elde eden Ayhancan, yarışta da bundan yararlanmasını bildi ve Hockenheim'daki 1. yarışı podyumda tamamladı.
Abt Audi pilotu Kelvin van der Linde, 2024 yılının sondan bir önceki DTM yarışı Hockenheim'da kazandığı zaferle şampiyona liderliğine yükselirken, Mirko Bortolotti ancak beşinci olabildi.
Pole pozisyonundan başlayan van der Linde, Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer'i geride bırakarak sezonun üçüncü zaferini elde etti ve Bortolotti ile arasındaki 12 puanlık farkı Pazar günkü şampiyonluk belirleyici yarış öncesinde iki puanlık avantaja çevirdi.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|37
|
1:02'00.072
|25
|2
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+0.508
1:02'00.580
|0.508
|20
|3
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+4.194
1:02'04.266
|3.686
|16
|4
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+5.303
1:02'05.375
|1.109
|13
|5
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+6.010
1:02'06.082
|0.707
|11
|6
|J. Gounon Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+6.406
1:02'06.478
|0.396
|10
|7
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|37
|
+17.996
1:02'18.068
|11.590
|9
|8
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+19.463
1:02'19.535
|1.467
|8
|9
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|37
|
+22.474
1:02'22.546
|3.011
|7
|10
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+24.610
1:02'24.682
|2.136
|6
|11
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|37
|
+25.538
1:02'25.610
|0.928
|5
|12
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|37
|
+33.441
1:02'33.513
|7.903
|4
|13
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|37
|
+34.174
1:02'34.246
|0.733
|3
|14
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+39.033
1:02'39.105
|4.859
|2
|15
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+41.439
1:02'41.511
|2.406
|1
|16
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+41.585
1:02'41.657
|0.146
|17
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|37
|
+52.704
1:02'52.776
|11.119
|18
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|37
|
+1'27.871
1:03'27.943
|35.167
|19
|F. Perera GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|33
|
+4 Laps
56'16.553
|4 Laps
|dnf
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|19
|
+18 Laps
33'25.179
|14 Laps
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