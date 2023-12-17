Prime'a abone ol
DTM
Haberler

Ayhancan Güven, 2024'te Porsche ile devam edecek

Temsilcimiz Ayhancan Güven, yeni sezonda da Porsche Motorsport çatısı altında yarışacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard

Ayhancan Güven, Porsche Cup serilerinde gösterdiği güçlü performansın ardından Porsche'nin fabrika sürücüsü olmuştu.

Son yılları Alman üreticiyle geçiren Ayhancan, bu yıl DTM, GT World Challenge Europe ve Nurburgring Endurance Series gibi önemli GT yarışlarında geçirdi.

Temsilcimiz henüz 2024 planlarını açıklamadı fakat yeni sezonda da Porsche Motorsport bünyesinde yer alacak.

Bu, Ayhancan'ın en az bir yıl da fabrika sürücüsü olacağı anlamına geliyor.

Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Ayhancan, "2024 yılında Porsche Motorsport ile devam edeceğim."

"Sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor ve yakında açıklanacak yarış programlarımı kaçırmamak için takipte kalın!"

"Bu yolculukta destekleri ile yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Ayhancan yeni sezonda yarışacağı serileri önümüzdeki haftalarda resmen açıklayacak.

Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ayhancan Güven'in yarıştığı Team Bernhard, DTM'den ayrıldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, yeni sezondan önce Leclerc ve Sainz'la kontrat yenilemeyi hedefliyor

Ferrari, yeni sezondan önce Leclerc ve Sainz'la kontrat yenilemeyi hedefliyor

Formula 1

Ferrari, yeni sezondan önce Leclerc ve Sainz'la kontrat yenilemeyi hedefliyor Ferrari, yeni sezondan önce Leclerc ve Sainz'la kontrat yenilemeyi hedefliyor

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

Formula 1
Bahreyn GP

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak" Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

Audi'nin hedefi Hulkenberg

Audi'nin hedefi Hulkenberg

Formula 1

Audi'nin hedefi Hulkenberg Audi'nin hedefi Hulkenberg

Son Haberler

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

F1 Formula 1

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor" Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

F1 Formula 1
Bahreyn GP

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

F1 Formula 1

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum" Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

F1 Formula 1

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol