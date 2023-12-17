Ayhancan Güven, 2024'te Porsche ile devam edecek
Temsilcimiz Ayhancan Güven, yeni sezonda da Porsche Motorsport çatısı altında yarışacak.
Ayhancan Güven, Porsche Cup serilerinde gösterdiği güçlü performansın ardından Porsche'nin fabrika sürücüsü olmuştu.
Son yılları Alman üreticiyle geçiren Ayhancan, bu yıl DTM, GT World Challenge Europe ve Nurburgring Endurance Series gibi önemli GT yarışlarında geçirdi.
Temsilcimiz henüz 2024 planlarını açıklamadı fakat yeni sezonda da Porsche Motorsport bünyesinde yer alacak.
Bu, Ayhancan'ın en az bir yıl da fabrika sürücüsü olacağı anlamına geliyor.
Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Ayhancan, "2024 yılında Porsche Motorsport ile devam edeceğim."
"Sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor ve yakında açıklanacak yarış programlarımı kaçırmamak için takipte kalın!"
"Bu yolculukta destekleri ile yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.
Ayhancan yeni sezonda yarışacağı serileri önümüzdeki haftalarda resmen açıklayacak.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard
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