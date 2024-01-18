Ayhancan Güven, 2024'te DTM'de devam etmeye hazırlanıyor
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Ayhancan Güven, 2024'te DTM'de yer almaya devam edebilir.
Kariyerine Porsche fabrika sürücüsü olarak devam eden Ayhancan Güven, geçen yıl DTM'de KÜS Team Bernhard ile yarışmış fakat yıl boyunca çeşitli strateji ve pit stop hatalarıyla umduğu gibi bir yıl geçirememişti.
Yine de zaman zaman güçlü sürüşler çıkaran Ayhancan'ın geleceği, KÜS Team Bernhard'ın seriden çekilmesiyle belirsizleşti.
Fakat Motorsport.com'un kaynakları Güven'in yeni sezonda da DTM'de yer alacağını belirtiyorlar.
İddialara göre bu takım son şampiyon Manthey Porsche olabilir.
Şimdilik resmi bir açıklama ya da doğrulama bulunmazken, konunun yakında netleşmesi bekleniyor.
Ayhancan geçen yıl Nurburgring Endurance Series ve GT World Challenge Europe gibi serilerde yarışmıştı. Bu yıl programına bu serileri ekleyip eklemeyeceği de belirsizliğini koruyor.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard
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