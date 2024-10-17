Ayhancan Güven, 2024 DTM sezonunu Hockenheim'da kapatıyor
Temsilcimiz Ayhancan Güven, 2024 DTM sezonunun son yarışına bu hafta sonu Almanya'nın efsanevi pisti Hockenheim'da çıkacak.
Bu yıl Manthey EMA Racing Porsche ile DTM'de mücadele eden Ayhancan Güven, şanssız bir sezon geçirmesine rağmen son yarışlarda serinin en çarpıcı sürücülerinden birisi olmuştu.
Son beş yarışta iki kez ilk beşe giren temsilcimiz, zorlu geçen sezonu bu hafta sonu Hockenheim'da kapatacak.
Hockenheim hafta sonunda, zaman olduğu gibi cumartesi ve pazar günü olmak üzere iki yarış gerçekleştirilecek.
Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R
Fotoğraf: Alexander Trienitz
İlk yarışın başlangıcı saati cumartesi günü 14:30, ikinci yarışın başlangıç saati de pazar günü yine 14:30 olacak.
Seride SSR Performance adına mücadele eden Mirko Bortolotti'nin liderliği bulunuyor.
İtalyan sürücü şimdiye kadar 204 puan toplarken, onu 189 puanla Kelvin van der Linde ve 184 puanla Maro Engel takip ediyor.
Her iki yarışı da serinin YouTube hesabından veya BeIN Sports'tan canlı seyredebilirsiniz.
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