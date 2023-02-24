Ayhancan Güven, 2023'te DTM'de yarışacak!

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Alman KÜS Team Bernhard, 2023 DTM (Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası) sezonunda genç Porsche sürücüleri Ayhancan Güven ve Laurin Heinrich ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

4,2 litre silindir hacminden 565 beygir güç üreten en yeni nesil 992 serisi iki Porsche 911 GT3 R otomobil ile piste çıkacak takım adına, 24 numaralı otomobilde Ayhancan Güven, 75 numaralı kardeş otomobilde ise genç yetenek Laurin Heinrich start alacak.

25 yaşındaki Ayhancan Güven 2006 yılında karting sporuna başladı. 2016 yılında Almanya Porsche Sports Cup'a katıldı. Bunu Porsche Carrera Cup Fransa ve Benelüks serileri izledi. Fransa'da 2018 ve 2019'da şampiyonluğu elde etti ve 2020'de ikinci oldu. Ayrıca 2018'de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux'te de şampiyonluk kazandı. 2018 ve 2021'de Porsche Carrera'da yarışan Güven, 2021'de Almanya Kupası'nda ikinci şampiyonluğu kazandığı . 2019'dan 2021'e kadar Porsche Supercup'ta mücadele eden genç sporcu ilk yıl genel sıralamada ikinci oldu ve 2020'de Porsche Junior sürücüsü seçildi. 2022'de Porsche sürücüsü Christian Engelhart ile birlikte ADAC GT Masters'ta ikinci şampiyonluğu perçinleyen Ayhancan son olarak 2023 Asya Le Mans Serisinin LMP2 kategorisinde Abu Dabi'deki son galibiyetiyle şampiyon oldu.

2023 DTM serisi sekiz yarış hafta sonundan oluşuyor ve sezon, 26-28 Mayıs tarihleri arasında Oschersleben'de başlıyor. Bunu 23-25 Haziran'da Zandvoort/Hollanda, 7-9 Temmuz'da Norisring, 4-6 Ağustos'ta Nürburgring, 18-20 Ağustos'ta Lausitzring, 8-10 Eylül'de Sachsenring ve 22-24 Eylül'de Spielberg/Avusturya takip edecek. DTM öncesi final 20-22 Ekim tarihlerinde Hockenheim'da koşulacak. Her hafta sonu, yaklaşık 60 dakikalık iki yarış içerecek ve Pro7 kanalından canlı yayınlanacak.

Ayhancan Güven, "DTM gridine katılmak kariyerim için çok büyük bir an ve uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey. Porsche ve Team75 ile benzer hedeflere sahip olduğumuza inanıyorum. Hepimiz mevcut DTM gridinin ne kadar sıkı ve zorlu olduğunu biliyoruz, bu yüzden kimse için kolay bir sezon olmayacak, ancak takımdan edindiğimiz deneyimle birlikte doğru adımları atmaya çalışacağız. Sezonun başlamasını ve ışıkların yeşile dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum!" dedi.

Takım Patronu Timo Bernhard: "2023 DTM'de iki araçla temsil edilecek olmamız harika bir haber. Diğer şeylerin yanı sıra iki galibiyetle ilk sezonumuzu geçirdikten sonra, her zaman hedefimiz iki araçla gridde olmaktı. DTM, onlarca yıllık deneyimiyle tarihi ve hayranlara olan yakınlığı, ihtişamını ve büyüsünü yaymaya devam ediyor. Sürücü kadromuz, deneyim ve gençliğin iyi bir karışımı. Ayhancan, ADAC GT Masters'taki performası ile GT3 yarışlarında zaferler elde edebileceğini gösterdi ve ayrıca tüm pistleri ve lastikleri de biliyor. Tüm ekip sonuna kadar motive. 2023 DTM'de iyi bir rol oynayacağımızdan eminim."