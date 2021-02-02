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DTM / Son dakika

Auer ve BMW, birlikte geçen bir sezon ardından yolları ayırma kararı aldı

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Auer ve BMW, birlikte geçen bir sezon ardından yolları ayırma kararı aldı
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Çeviren: Zeynep Temel, Editör

DTM'de sadece bir yıl birlikte yarışan Lucas Auer ve BMW, yollarını ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaştı.

Auer, 2018 sezonu sonuna kadar Mercedes'le yarıştığı DTM'ye, geçen yıl BMW sürücüsü olarak geri dönmüştü. Avusturyalı sürücü, bu markayla sezondaki ilk galibiyetini Lausitzring'de elde etmiş ve Zolder'de de ikinci bir podyuma imza atmıştı. Bununla rağmen Auer, tutarsız formuyla seriyi 12. sırada, BMW'den Philipp Eng'in önünde bitirmişti.

Auer'in bu seriye katılımı, DTM'nin birinci sınıf regülasyonlarından ayrılıp GT3 araçlarına geçmesi ve BMW'nin M4 GT3 aracının homologasyonunu ancak Kasım ayında tamamlayacak olmasıyla birlikte bir seçenek olmaktan çıkmış gözüküyor.

2020/21 sezonu sonunda Formula E macerasının da sonuna gelecek olan BMW, sonunda Michelin Dayanıklılık Kupası olan IMSA WeatherTech SporAraçlar Şampiyonası'na katılımını da dört yarışla sınırlamıştı.

Auer, BMW'nin 2021 programına dair yetersizlikleri öne sürerek tarafların karşılıklı bir kararla iyi şartlarda yollarını ayırmaya karar verdiklerini söyledi.

 

Genç sürücü, "Geçen yılın başında birlikte çalışmak için anlaştığımızda geleceğe odaklanmıştık. BMW Motor Sporları Bölümü'nün de benim de odak noktamız DTM üstündeydi."

"Bunun üzerine heyecan verici ama zorlayıcı bir sezon geçirdik. COVID-19 bu etkenlerin başında geliyordu. Yine de podyuma çıktım ve bir zafer kazandım."

“Audi'nin çekilmesini açıklaması üzerine DTM'nin yeniden yapılandırılması bu durumun yeniden değerlendirilmesine neden oldu."

Konu üzerine ilgili tartışmalara rağmen ortak bir çözüm bulamadıklarını söyleyen Avusturyalı, tarafların karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

Auer, "BMW Motorsporları'yla bu durum üzerine çok konuştuk ama bir çözüm bulamadık. Bu yüzden birlikteliğimize son verme kararı aldık." dedi.

Avusturyalı sürücüsü amacının çok açık olduğunu ve bu yıl yine en iyi şampiyonada zafer kazanmak için yarışmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Lucas Auer
Editör Rachit Thukral

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