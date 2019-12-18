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DTM / Son dakika

Auer, BMW ile DTM'e dönüyor

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Auer, BMW ile DTM'e dönüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Ara 2019 12:20

Red Bull'un genç sürücü programında yer alan Lucas Auer, 2020 DTM sezonunda BMW ile yarışacağını resmen açıkladı.

Auer, Bruno Spengler'in BMW'nin DTM ekibinden ayrılacağını açıklamasından yalnızca bir gün sonra BMW'ye katılmış olacak.

Mercedes'in 2019'da DTM programını sonlandırmasıyla birlikte koltuksuz kalan Auer, Red Bull'un desteğiyle birlikte Super Formula'ya geçmişti ancak Red Bull'la karşılıklı olarak yollarını ayırdılar ve Avusturyalı pilot şimdi BMW ile DTM'e dönüyor.

Auer, "BMW ile DTM'e döneceğim için gerçekten heyecanlıyım. Kariyerim boyunca pek çok kez BMW Motorsport ile temas kurdum, ancak bu kez her şey bir araya geldi."

“İlk defa aracı geçmek için gün sayıyorum. Geçen yıl Japonya'da kişisel olarak büyük bir adım attım.

“Şimdi kilit nokta tekrar DTM'e çabucak adapte olmak olacak. Ancak bunun için endişelenmiyorum.” dedi.

BMW motor sporları patronu Jens Marquardt, "Mutluyum, ancak sadece DTM'e tekrar geldiği için değil, BMW ailesine katıldığı için de mutluyum."

“Şimdiye kadar çıktığı 73 DTM yarışında dört galibiyet ve on podyum alarak neler yapabileceğini kanıtladı ve gridin önünde yer alabileceğini gösterdi."

“Sadece bir sürücü olarak sahip olduğu muazzam potansiyel sayesinde değil, aynı zamanda arkadaşça yapısı nedeniyle de bize iyi şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Auer'in açıklamasına ek ayrıca Marco Wittmann, Philipp Eng, Timo Glock ve Sheldon van der Linde’nin takımda kalacağı duyuruldu.

Marquardt geçen yılki zorlukların ardından takım yapısı ve sürücüler başta olmak üzere pek çok şeyi gözden geçireceklerini açıklamıştı.

Joel Eriksson ise yeni sezonda BMW ile DTM'de yer almayacak. Bu da BMW'de boş bir koltuk açıyor.

Koltuk için öne çıkan iki aday BMW ile geçen haftaki testte yer alan Robert Kubica ve Nick Yelloly.

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Seri DTM
Pilotlar Lucas Auer
Editör Tom Errington

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