Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
09 Mar
-
15 Mar
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Shakedown:
1 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
SSP FP1:
2 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Audi'nin dokuzuncu DTM aracında Habsburg yarışacak

paylaşım
yorumlar
Audi'nin dokuzuncu DTM aracında Habsburg yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 10:27

Audi, eski R-Motorsport Aston Martin sürücüsü Ferdinand Habsburg'un dokuzuncu RS5 ile DTM'de mücadele edeceğini doğruladı.

Motorsport.com, ITR patronu Gerhard Berger'in R-Motorsport’un seriden çekilmesinin etkisini azaltmaya yönelik baskısı sonucu, Audi'nin test aracını yarışa hazır hale getirme planı yaptığını öğrenmişti.

Bu gelişme şimdi Audi tarafından onaylandı ve Habsburg müşteri ekibi WRT tarafından yönetilecek bir araçla seride yer alacak.

22 yaşındaki sürücü, Ed Jones ve Fabio Scherer'e katılacak. Bu iki sürücü de geçen yılın sonunda takıma katılmıştı.

Habsburg, “Geçen yıl iyi bir iş çıkardığımı ve sezonu güçlü bir konumda bitirdiğimi hissediyorum, bu yüzden geri dönüp başladığım şeyi devam ettireceğim için mutluyum."

“Audi RS5 DTM geçen yıl çok etkileyiciydi ve onu sürmek için sabırsızlanıyorum. Arkamda WRT gibi prestijli ve saygın bir takıma sahip olmak, bunun en iyi sezonum olabileceğine dair güvenimi arttırıyor." dedi.

Habsburg geçen yıl DTM'deki ilk sezonunda 18. oldu ve R-Motorsport'un Ocak ayında seriden çekilmesinden sonra koltuksuz kaldı.

WRT takım patronu Vincent Vosse, “Kadromuza üçüncü bir araç eklemekten mutluluk duyuyoruz."

“Fırsat ortaya çıkığında hemen değerlendirdik. Ferdinand'ı ilk kez 2017 yılında Macau'da fark ettiğimizde, o gün son viraja kadar zafer için savaştığı mükemmel bir yarış çıkardı."

“Etkilendim ve yakın geçmişte irtibat içindeydik. Yetenekli, hızlı ve parlak bir sürücü. Onun yarış konusundaki yaklaşımını çok seviyorum."

“Takıma değerli bir katkısı olacağına eminim, çünkü DTM'de bir yıllık deneyime sahip." dedi.

2020 DTM gridi:

Üretici Takım Sürücü
Audi Abt Robin Frijns
Nico Muller
Phoenix Loic Duval
Mike Rockenfeller
Rosberg Rene Rast
Jamie Green
WRT Ed Jones
Fabio Scherer
Ferdinand Habsburg
BMW RMG Marco Wittmann
Timo Glock
RMR Lucas Auer
Jonathan Aberdein
RBM Philipp Eng
Sheldon van der Linde
ART Robert Kubica
Sonraki haber
Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”

Önceki haber

Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Ferdinand Habsburg
Takımlar Audi Sport Team WRT
Editör Rachit Thukral

DTM Sıradaki seans

Zolder

Zolder

24 Nis - 26 Nis

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren ve Haas, karantina haberini doğruladı

38dk
2
Formula 1

FIA'nın Ferrari ile anlaşmasını Jean Todt sağlamış!

2s
3
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in en fazla 0.3 saniye gerisinde olmalıyız"

2s
4
Formula 1

Leclerc: "Melbourne'de galibiyet Ferrari için 'zor' görünüyor"

5
Formula 1

Renault: "Yeni ana sponsorumuz, F1'de kalma şansımızı arttırdı"

1s

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

Audi'nin dokuzuncu DTM aracında Habsburg yarışacak
DTM

Audi'nin dokuzuncu DTM aracında Habsburg yarışacak

Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”
DTM

Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”

Audi, Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı
FE

Audi, Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı

Audi DTM kadrosunu 9 araca çıkarmaya hazırlanıyor
DTM

Audi DTM kadrosunu 9 araca çıkarmaya hazırlanıyor

Kubica'nın 2020 DTM sezonunda kullanacağı renk düzeni ortaya çıktı
DTM

Kubica'nın 2020 DTM sezonunda kullanacağı renk düzeni ortaya çıktı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.