Audi'nin dokuzuncu DTM aracında Habsburg yarışacak

Motorsport.com, ITR patronu Gerhard Berger'in R-Motorsport’un seriden çekilmesinin etkisini azaltmaya yönelik baskısı sonucu, Audi'nin test aracını yarışa hazır hale getirme planı yaptığını öğrenmişti.

Bu gelişme şimdi Audi tarafından onaylandı ve Habsburg müşteri ekibi WRT tarafından yönetilecek bir araçla seride yer alacak.

22 yaşındaki sürücü, Ed Jones ve Fabio Scherer'e katılacak. Bu iki sürücü de geçen yılın sonunda takıma katılmıştı.

Habsburg, “Geçen yıl iyi bir iş çıkardığımı ve sezonu güçlü bir konumda bitirdiğimi hissediyorum, bu yüzden geri dönüp başladığım şeyi devam ettireceğim için mutluyum."

“Audi RS5 DTM geçen yıl çok etkileyiciydi ve onu sürmek için sabırsızlanıyorum. Arkamda WRT gibi prestijli ve saygın bir takıma sahip olmak, bunun en iyi sezonum olabileceğine dair güvenimi arttırıyor." dedi.

Habsburg geçen yıl DTM'deki ilk sezonunda 18. oldu ve R-Motorsport'un Ocak ayında seriden çekilmesinden sonra koltuksuz kaldı.

WRT takım patronu Vincent Vosse, “Kadromuza üçüncü bir araç eklemekten mutluluk duyuyoruz."

“Fırsat ortaya çıkığında hemen değerlendirdik. Ferdinand'ı ilk kez 2017 yılında Macau'da fark ettiğimizde, o gün son viraja kadar zafer için savaştığı mükemmel bir yarış çıkardı."

“Etkilendim ve yakın geçmişte irtibat içindeydik. Yetenekli, hızlı ve parlak bir sürücü. Onun yarış konusundaki yaklaşımını çok seviyorum."

“Takıma değerli bir katkısı olacağına eminim, çünkü DTM'de bir yıllık deneyime sahip." dedi.

2020 DTM gridi: