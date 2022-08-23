Audi'den ayrılan Rast, BMW'ye katıldı

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Rene Rast bu ayın başlarında şaşırtıcı şekilde Audi Sport ile olan 12 yıllık ortaklığını sona erdirmişti.

Alman markasıyla DTM'in en başarılı sürücülerinden birisi olan Rast, üç kez dünya şampiyonu oldu ve 24 galibiyetin yanı sıra, 21 pole pozisyonu elde etti.

DTM'in yanı sıra GT sınıfında da adından söz ettiren Rast, Spa-Francorchamps 24 Saat'i iki kez kazandı. Bu süreçte ADAC GT Masters şampiyonluğu da elde etti.

Fakat artık BMW'de görev alacak.

Rast, "Audi'de geçirdiğim başarılı yıllardan sonra yeni mücadelemi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir süredir BMW M Motorsport'ta neler olup bittiğini yakından takip ediyorum. Motor sporlarına ilk adımımı Formula BMW ile attım. Yirmi yıldan fazla bir süre sonra BMW'ye dönüş benim için güzel bir hikaye ve mantıklı bir adım olacak." dedi.

Başlangıçta Rast, 2023'ün sonuna kadar Audi ile kalacaktı ve hem IMSA hem de WEC şampiyonaları için LMDh aracının gelişimine öncülük edecekti.

Ancak Alman markanın Formula 1'e odaklanmasından dolayı bu program, bu yılın başında iptal edildi. Bu, Rast'ın ayrılmasının ana nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Rast'ın 2024'ten itibaren BMW'nin LMDh programının bir parçası olması için iyi bir şans var.

Rast'ın gelecek yıl aynı zamanda Formula E şampiyonu Mercedes'in takımını devralan McLaren ile yarışması bekleniyor .

BMW M Motorsport CEO'su Andreas Roos, "René'yi Audi'de katıldığı günden bu yana çok iyi tanırım. BMW M Motorsport'ta birlikte çalışacağımız için çok mutluyum."

"O çok yönlü bir sürücü ve sürücü kadromuza harika bir destek olacak ."

"Başarıları zaten ortada. Bindiği her araçta hemen hızlı olmayı başarıyor ve işine karşı titiz bir yaklaşımı var. Bu beni her zaman etkilemiştir."

"İster yarış, isterse de araç gelişimi olsun, birçok alanda bize yardım edebileceğine eminim." dedi.

BMW M Hybrid V8 Photo by: BMW AG