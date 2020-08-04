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DTM / Spa / Son dakika

Audi sürücüleri, BMW'lerin yaşadığı sorunların piste özel olduğuna inanıyor

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Audi sürücüleri, BMW'lerin yaşadığı sorunların piste özel olduğuna inanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
4 Ağu 2020 16:05

Audi sürücüleri Loic Duval ve Robin Frijns, DTM sezonunun açılışında BMW'lerin tempo kaybının, Spa-Francorchamps pistinin özel doğasına bağlı olduğuna inandıklarını söylediler.

BMW, altı tane M4 DTM fabrika aracıyla DTM'in yeni sezonuna, Spa'da yapılan her iki yarışta birden ilk beş içerisine giremediği bir hafta sonuyla başladı. 

İki üretici arasında giden savaşta, iki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann, Audi'nin BMW'ye göre "daha farklı bir dünyada" olduğunu söyledi ve Spa'da Audi'nin 1 saniyelik bir avantaja sahip olduğunu ekledi.

Ancak, Cumartesi günü yapılan yarışı podyumda tamamlayan Duval, BMW'nin Ağustos'ta yapılacak olan Lausitzring pistinde formunu yakalamasını beklediğini söyledi.

"Ben, onların Lausitzring'de daha güçlü olacağına inanıyorum." diyen Duval ekledi: "Bence ona benzer bir piste sahipler. Ve bunu birkaç ay önce, öncesinde Japonya'da Fuji'de, ve aynı zamanda kış testlerinde de görmüştük."

"Bizim bakış açımızdan, geçen seneye göre olan farkı kapadılar. Audi ve sürücüler için bir sürpriz oldu çünkü bu hafta sonu zorlandılar."

"Ancak tekrar etmem gerekirse farklı bir hafta sonunu geride bıraktık. Tüm program farklıydı ve bu yüzden test yapmamız, ayar değişikliği ve bunun gibi şeyler yapmamız mümkün olmadı. Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Ancak onların, performans olarak daha yakın olmalarını bekliyoruz."

Frijns ise Audi takım arkadaşı Duval'e katıldı, ve BMW'lerin bir sonraki yarışta Audi'ler ile olan farkı kapatacağına inandığını söyledi.

"Sezonun ilk yarışıydo ve Spa, daha önce gittiğimiz pistlere göre daha farklı bir yer." diyen Frijns ekledi: "Daha önce buraya gelmemiştik ve şimdi buradayız, tüm DTM gridi burada çok büyük bir deneyime sahip."

"Ben Lausitzring'de tüm gridin birbirine kesinlikle daha yakın olacağına inanıyorum. Bu yüzden herkesle daha iyi bir rekabete girmeyi umuyorum.

BMW'nin Audi ile Spa'da olan farkı pek çok kişi şaşırttı, çünkü Haziran'da Nürbürgring'de yapılan sezon öncesi testlerinde iki üretici arasındaki fark birbirlerine çok yakındı. Bunun üzerine BMW, geçen ay Spa'da yarış sürücüleri olmadan yapılan üretici testlerinde Audi'nin önünde yer almıştı.

Ancak son şampiyon Audi pilotu Rene Rast, sezon öncesi testlerde Audi'nin hız sakladığı iddialarını yalanladı.

"Bence testlerde bir şey saklamıyorduk." diyen Rast ekledi: "Olay şu ki, ayarlarımızı geliştirmeye çalıştık ve hafta sonu için olabildiğince iyi bir şekilde hazırlanmaya çalıştık."

"Ve kendinizi hazırlamanız, tek tur üzerine odaklandığınız anlamına gelmiyor. Yol tutuş olarak ve denge olarak aracı iyi bir şekilde hazırlamanız lazım."

"Testlerde bir saniye yavaşsanız, yarışta da bir saniye yavaş olacağınız anlamına gelmiyor. Bu yüzden bir şey saklamıyorduk, kendimizi hazırlıyorduk, belki de yarış hafta sonuna, tek tur performansına baktığımız gibi bakmıyoruzdur."

 
Audi, Spa'da BMW'ye kıyasla "farklı bir gezegendeydi"

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Seri DTM
Etkinlik Spa
Editör Rachit Thukral

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