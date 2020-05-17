Audi: "DTM'i biz öldürmedik"

Audi, geçen ay yaptığı sürpriz açıklamada 20 senedir mücadele ettiği DTM'den 2020 sonunda çekileceğini duyurmuştu.

Bu karar, özellikle taraftarlar arasında büyük şoka neden oldu ve Audi'nin çekilmesiyle DTM'in geleceğinin tehlike altına girdiğini savundular. Audi'den önce de Mercedes çekilme kararı almıştı.

Gass, DTM'in geleceğini kendilerinin değil kendilerinden önce ayrılma kararı alan Mercedes ve R-Motorsport Aston Martin'in tehlikeye attığını söyledi.

Motorsport-Magazin'e konuşan Gass, "Tabii ki ben bu konuyu farklı görüyorum. Genel resme bakmanız lazım."

"Mercedes'in ayrılmasının ardından sadece iki üretici kaldı. DTM'in sadece iki üreticiyle uzun süre çalışamayacağı açıktı."

"Ardından Aston Martin yerini doldurmak için geldi. Ancak birileri bunun ne kadar başarılı olduğunu, serinin mezarını ayrılarak aslında onların kazdığını söyleyebilirler."

"Son senelerde DTM'i ileri yönde zorlayan markanın Audi olduğunu görebiliyorum. 2020'de start gridinin dolması için 9 araç getirecek olan da Audi."

"Bu yüzden bizi DTM'in mezarını kazmakla suçlamak çok adaletsiz bir şey. Audi olmasaydı DTM çok daha önce bitmiş olurdu." dedi.

DTM, 2019'da Japonya Super GT ile işbirliğine gitmiş ve Class One kurallarına geçiş yapmıştı. Bu kapsamda daha önceki atmosferin V8 motorların yerini 2 litre 4 silindirli turbo motorlar yer almıştı.

Seri 2017'de Super GT ile birleşmeyi planlamıştı ancak Mercedes harcamaları gerekçe göstererek buna karşı çıkmıştı. Mercedes'in ayrılık kararı sonrası bu birleşme oldu.

Mercedes'in 2017'deki engellemesi olmasaydı daha uzun süre sporda kalıp kalamayacakları sorulması üzerine Gass, "Bunları konuşmak artık farazi."

"Ancak 4 silindirli motorlar daha erken gelseydi ve Mercedes 2 sene daha sporda kalsaydı, bu Japonlar karşısında daha iyi olmak için daha fazla zamanımız olması manasına gelirdi."

"Yani evet, bu prensipte DTM'de kalma şansımızı arttırırdı." dedi.