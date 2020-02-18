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DTM / Son dakika

Audi, DTM'den çekiliyor mu?

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Audi, DTM'den çekiliyor mu?
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Şub 2020 16:25

Motorsport.com, yakında Audi'de yapılacak bir yeniden yapılanmadan ötürü Alman üreticinin DTM'deki geleceğinin şüphe altında olduğunu öğrendi.

Ingolstadt merkezli markanın yönetim kurulu önümüzdeki birkaç ay içinde Audi'nin 2020 sonrasında DTM'de kalıp kalmayacağına karar verecek.

Audi'nin hem DTM hem de Formula E programının devam etmesinin, mali sebeplerden dolayı pek de olası olmadığı düşünülüyor. Bu da DTM'deki geleceklerinin Formula E programının sona ermesine bağlı olabileceği anlamına geliyor, ki bunun pek de olası olmadığı düşünülüyor.

Audi'nin satış ve pazarlama direktörü Hildegard Wortmann, 2014'teki başlangıcından bu yana Formula E'ye kendilerini adadı. Ayrıca, Volkswagen CEO'su Herbert Diess, elektrik gücüne geçişin grup çapında bir strateji olduğunu belirtti.

Volkswagen, Kasım ayında motor sporlarında tamamen elektrikli motorlara yöneleceğini, bu yüzden içten yanmalı motoru içeren tüm fabrika destekli programlarını sonlandıracağını duyurmuştu. Bu duyurudan kısa bir süre sonra Volkswagen ile beraber Audi de WTCR programını sonlandırdı.

1 Nisan itibariyle Audi'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı, BMW Sauber Formula 1 ekibinin eski geliştirme başkanı olarak görev yapmış olan Markus Duesmann, görevi Bram Schot'tan devralacak. Duesmann'ın Formula E'ye karşı pozitif bir yaklaşımı bulunuyor.

Ek olarak 1 Temmuz itibariyle Audi'nin, DTM'i de kapsayan fabrika motor sporları programları, yönetim kurulu üyesi Hans-Joachim Rothenpieler önderliğindeki geliştirme departmanı tarafından değil, Audi Sport GmbH tarafından yönetilecek.

Bu önemli bir gelişme, çünkü tam tersi bir durumda Rothenpieler, Worthmann'a karşı bir tavır sergileyip DTM'in Audi için bir zorunluluk olduğunu söyleyebilirdi.

Ancak Neuburg merkezli Audi Sport GmbH'nin yönetim Kurulu üyesi olmayan ve bu nedenle daha az etkiye sahip olan iki üyesi var; Oliver Hoffmann ve Julius Seebach. 

Motor sporları, satış rakamları ile ilgili bir pazarlama aracı olduğu için Wortmann'ın bu konudaki bakış açısı Audi için büyük bir önem taşıyor. Ek olarak VW'nin 'dizel' skandalından sonra Audi, e-tron serisi olan elektrikli araçları için çok fazla para harcıyor.

Eğer Ingolstadt merkezli şirket seriden çekilmeye karar verirse, bu karar DTM için çok ağır bir darbe olacak, böylece BMW, Aston Martin'in yakın zamandaki ayrılığı sonrasında seride kalan tek marka olacak. 

Audi şu anda müşteri takımı WRT'ye verdiği iki araç da dahil olmak üzere toplamda sekiz araçla yarışıyor. BMW'nin yedi aracıyla birlikte seride toplam 15 araç var.

DTM'deki gelecekleri konusunda Motorsport.com'a demeç veren Audi sözcüsü, "Motor sporları programlarımız normal şekilde sonbaharda kararlaştırılıyor. 2020 yılı Formula E ve DTM'e sahip olacağız. Gelecek yıl için kararları açıklayacağız. Ancak bunu yapmak zaman alacak." dedi.

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Editör Sven Haidinger

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