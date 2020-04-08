Audi DTM takımı, tarihinin "en büyük krizini" yaşıyor

COVID-19 pandemisi, motor sporlarında bulunan pek çok kategoriyi etkiledi ve DTM de bu kategorilerin arasında.

Phoenix takımı, serinin 2000'deki başlangıcından itibaren bir parçası oldu ve Martin Tomczyk ile 2007'de, Mike Rockenfeller ile 2013'te sürücüler şampiyonluğu yaşadı.

Takım patronu Ernst Moser'e göre ise Phoenix'in serideki yeri, DTM'in en erken Temmuz ortasına kadar ötelenmesi ile riske girmiş durumda.

Motorsport.com'a konuşan Moser şunları söyledi: "Bu kesinlikle şirketimde yaşadığım en kötü kriz. Belirli bir zaman boyunca bu aralığı kapatabilirim, ama uzun vadede çok büyük bir sorun."

"Eğer bir-iki ay daha böyle gidersek işler çok zorlaşacak."

"DTM'de Audi ile olan fabrika sözleşmemiz sebebiyle, sene sonuna kadar, düşük güvenlikte olan bir kontrata sahibiz."

"Ancak DTM'de bir yarış yapılmazsa, kontratta bize ödenmesi gereken normal miktarı alamayız."

"Tabii ki harcamalar düşecek, ancak biz de bütçemizi kaybedeceğiz. Tamamen riskte olmasanız da yılı bu şekilde geçirmemiz gerekecek."

Diğer Audi DTM takımları Abt Sportsline - aynı zamanda marka ile Formula E'de de yarışıyor - ve Team Rosberg de pandemi sebebiyle, Phoenix kadar olmasa da, finansal sıkıntılar çektiklerini söylediler.

Team Rosberg takım patronu Kimmo Liimatainen şunları söyledi: "Tabii ki endişe ediyoruz, ancak an itibariyle durum kontrol altında. Bir-iki ay boyunca ayakta kalabiliriz."

Abt CEO'su Thomas Biermaier ise şunları söyledi: "Bir fabrika takımı olarak tabii ki de, sürücü maaşları ile beraber kendilerini finanse eden özel takımlar ve GT takımlarına göre daha farklı bir durumdayız. Ancak fabrika takımlarında da işler çok iyi değil."

Diğer Audi takımı olan WRT, lojistik ve emlak alanlarında uzmanlaşan ve takımın ana şirketi olan Weerts Group'un desteğine sahip ve bu krizi, şirketin desteği ile atlatmaya çalıştıklarını söylediler.

Takım patronu Vincent Vosse, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tabii ki bu kriz bizim için zor. Ancak diğer insanlar için daha da zor olmalı. Bu soruna karşı erken önlem alıp iyi bir şekilde organize olduğumuz için çok şanslıyız."

"2020 DTM sezonunun iptal olması takımımızı büyük bir şekilde etkilerdi, ama ben iptal olacağına inanmıyorum. Bununla beraber kimse bir cevaba sahip değiliz. Hepimiz benzer durumda, alınacak kararı bekliyoruz."