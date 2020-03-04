Audi DTM kadrosunu 9 araca çıkarmaya hazırlanıyor

DTM R-Motorsport Aston Martin takımını kaybettikten sonra büyük yara almıştı, böylece seri bu sezon için 14 araca düştü.

Ancak BMW, eski Formula 1 sürücüsü Robert Kubica için test aracını yedinci giriş olarak kaydettirdi ve aynı durumun Audi tarafından da birkaç hafta içinde yapılması bekleniyor.

Bu durum DTM patronu Gerhard Berger'in seriyi, üç marka olduğundaki gibi gridi birbirine yaklaştırma durumuna getireceğinden dolayı yaptığı ısrarlı istek üzerine ortaya çıktı.

Berger Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şunu söyledi: "Bu test araçları geçen sene wildcard olarak katılan sürücüler için kullanılmıştı. Bu sene ise bu araçları gride dahil etmek istiyoruz."

Audi'nin 2020 için ekstra bir araç kullanıp kullanmayacağı üzerine bir karar verilmemiş olsa da koltuk için birkaç kişinin ismi geçmeye başladı bile.

Bunlardan bir tanesi Audi yedek sürücüsü Benoit Treluyer, kendisi geçen Kasım'da Fuji'de yapılan SuperGT x DTM yarışına seriyi temsilen katılmıştı.

Ancak Audi, 2020 için geçen senekine göre daha düşük bir bütçe ile ilerleyecek ve kendisine finansal destek sağlayabilecek bir sürücü aradığı da iddialar arasında - aynı Kubica'nın ART girişli BMW'nin koltuğunda oturduğu sırada PKN Orlen tarafından desteklenecek olması gibi.

Bu durum eski R-Motorsport sürücüsü Ferdinand Habsburg'u koltuk için favori isim yaptı, ki bu da kendisinin ikinci sezonunda da gridde kalmasını sağlayacak.

Her ne kadar R-Motorsport patronu Florian Kamelger daha öncesinde kadrosunda bulunan DTM sürücülerinin, Paul di Resta dışında, hepsi ile yola devam etme kararı almış olsa da Habsburg, İsviçreli takımın ADAC GT Masters serisinde bir koltuğa sahip değil, bu seride ise Daniel Juncadella ve Jake Dennis Aston Martin Vantage GT3'ü sezon boyunca paylaşacaklar.

Böylece Avusturyalı sürücü Audi'ye katılmakta özgür oluyor, her ne kadar bu anlaşma Alman marka ile yaptığı anlaşmadan daha karmaşık olacak olsa da.

2018'in son aylarında Habsburg, Audi müşteri takımı WRT ile bir anlaşmaya varmak üzereydi ve iki taraf birden bir niyet mektubu imzalamıştı.

Ancak WRT takım patronu Vincent Vosse, Jerez'deki genç sürücü testlerinden üç gün önce Habsburg'un müsait olmadığını öğrendi ve yeni sürücünün R-Motorsport'ta yarışmasına izin vermek zorunda kaldı.

WRT daha sonrasında Habsburg ile olan durumu yargıya taşıdı ancak iki taraf daha sonrasında mahkeme dışında ortak bir çözüme vardı.

Belçikalı takımın 2020'de Ed Jones ve Fabio Scherer ikilisinin yanında yarıştırabileceği üçüncü bir araç olduğuna inanılıyor.

Motorsport.com'a konuşan Vosse şunu söyledi: "DTM'e inanıyorum. Bence teknik kısım olarak en iyi kurallara sahip serilerden biri.

DTM'e özel bir takım olarak yatırım yaptık ve serinin olabileceği seviyenin en iyisi olması için elimizden geleni yapacağız."

Habsburg dışında 9.Audi DTM koltuğu için ismi geçen isimlerden biri de eski Williams F1 sürücüsü Sergey Sirotkin.

Sirotkin 2018'in sonunda Audi ile Genç Sürücü testine katılmıştı ve SMP Racing'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası projesini 2018/19 süper sezonunun ardından kapatmasından beri kendine bir koltuk bulamadı.

Rus pilotun koltuğa oturması DTM yönetimi tarafından da olumlu karşılanabilir çünkü yönetim, sezona St.Petersburg kentinin yakınında bulunan Igora Drive pistinde yapılacak bir yarışı da eklemişti, ki aynı zamanda SMP 9.Audi RS5'in bütçesini ödeyebilir.