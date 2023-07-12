Audi, bu sezonun ardından tüm fabrika programlarını sonlandırıyor!

Mayıs ayında Motorsport-Total'de yayınlanan bir haber, Audi'nin Formula 1'e odaklanmaya ve diğer tüm serilerden desteğini çekeceğini ilk kez kamuoyuna duyurmuştu.

Pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından karar kesinleşti, böylece gelecek sezondan itibaren Audi'nin fabrika programları sona eriyor.

Bu durum, DTM'de yarışan takımların yanı sıra Spa 24 Saat ve Nurburgring 24 Saat gibi büyük dayanıklılık yarışlarını da etkileyecek.

Ayrıca, aralarında Ricardo Feller, Markus Winkelhock, Patric Niederhauser ve Christopher Mies'in de bulunduğu 14 pilottan oluşan fabrika sürücü kadrosunun varlığına da son verilecek.

Her şeye rağmen diğer serilerden tamamen ayağını çekmek istemeyen Audi, müşteri programlarını kısıtlı olarak sürdürmeye devam edecek.

Aslında ilk plan tüm programların sonlandırılmasıydı, yönetim kurulunun geçen yılın sonlarına doğru aldığı karar da bu yöndeydi.

Ancak hem Audi Sport patronu Rolf Michl'in, hem de müşteri programı başkanı Chris Reinke'nin çabalarının ardından, müşteri yarışlarına katılımın azaltılmış bir kapasitede devam etmesine karar verildi.

Rolf Michl, Managing Director Audi Sport GmbH Photo by: Alexander Trienitz

Müşteri programının devam etmesinin sebebi, takımların satın aldığı araçlara destek sağlanabilmesi. Şu anda Audi'nin 1000'den fazla aracı GT3, GT4 ve TCR kategorilerinde mücadele etmekte.

Kararın ardından Audi sadece yedek parça garantisi vermekle kalmayacak, aynı zamanda mühendisler aracılığıyla teknik destek ve araçlarda yapılması gereken her türlü geliştirmeyi de sunacak.

Motorsport-Total'e konuşan Michl, "Fabrika programımızı sürdüremeyeceğimiz için üzgünüz, ancak tamamen çekilmiyor olmamız daha önemli."

"Yeni dönemde de aynı güvenilirlik ve aynı tutkuyla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce de bildirildiği gibi, müşteri yarışlarına katılımın azaltılması kararı, kaynakları Sauber ile işbirliği içinde 2026'da başlayacak olan Formula 1 programına yönlendirme ihtiyacından kaynaklanıyor.

Audi'nin şu anda yürüttüğü tek fabrika programı Dakar Rallisi, ancak onun da 2024 sezonundan sonraki geleceği belirsiz.