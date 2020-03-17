Audi, 2020 DTM renk düzenlerini tanıttı

Insogladt merkezli üretici, geçen yıl gerçekleştirilen 2019 sezonunun en baskın ekibiydi ve hem BMW hem de R-Motorsport Aston Martin'i üç alanda da yenerek şampiyon oldu.

Müşteri takımı WRT'ye ekstra bir araç daha vererek toplam araç sayısını dokuza çıkaran Audi, bu yıl mevcut fabrika takımı sürücülerini tutmaya devam etti.

Son DTM şampiyonu Rene Rast, kırmızı ve beyaz bir RS5'te yarışmaya devam edecek. Ancak kırmızı renk, Alman mobilya şirketi porta Mobel ile imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak ön tarafta daha belirgin olacak.

Mike Rockenfeller, RS5'inde lacivert ve sarı renkten oluşan bir ren düzenine geçecek. Jamie aracı ise siyah ve gri renkleri taşıyacak.

Loic Duval’ın RS5 modelinde geçen yıl olduğu gibi gri/kırmızı renkler olacak. Nico Muller ve Robin Frjins de geçen yılki renk düzenine sahipler.

Audi'nin altı fabrika DTM aracı, ilk resmi sezon öncesi testi kapsamında Pazartesi günü Hockenheim'da piste çıkacaktı. Fakat Coronavirüs tehlikesi nedeniyle testleri iptal edildi.

Yeni sezonun 25-26 Nisan'da Zolder'da başlaması bekleniyor, ancak COVID-19'un etkisini arttırması halinde yarışın iptal edilmesi gündeme gelebilir.