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DTM / Son dakika

Audi, 2020 DTM renk düzenlerini tanıttı

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Audi, 2020 DTM renk düzenlerini tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Mar 2020 09:26

Audi, 2020 DTM sezonunda fabrika takımı sürücülerinin mücadele edeceği RS5 araçlarının renk düzenlerini tanıttı.

Insogladt merkezli üretici, geçen yıl gerçekleştirilen 2019 sezonunun en baskın ekibiydi ve hem BMW hem de R-Motorsport Aston Martin'i üç alanda da yenerek şampiyon oldu.

Müşteri takımı WRT'ye ekstra bir araç daha vererek toplam araç sayısını dokuza çıkaran Audi, bu yıl mevcut fabrika takımı sürücülerini tutmaya devam etti.

Son DTM şampiyonu Rene Rast, kırmızı ve beyaz bir RS5'te yarışmaya devam edecek. Ancak kırmızı renk, Alman mobilya şirketi porta Mobel ile imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak ön tarafta daha belirgin olacak.

Mike Rockenfeller, RS5'inde lacivert ve sarı renkten oluşan bir ren düzenine geçecek. Jamie aracı ise siyah ve gri renkleri taşıyacak.

Loic Duval’ın RS5 modelinde geçen yıl olduğu gibi gri/kırmızı renkler olacak. Nico Muller ve Robin Frjins de geçen yılki renk düzenine sahipler.

Audi'nin altı fabrika DTM aracı, ilk resmi sezon öncesi testi kapsamında Pazartesi günü Hockenheim'da  piste çıkacaktı. Fakat Coronavirüs tehlikesi nedeniyle testleri iptal edildi.

Yeni sezonun 25-26 Nisan'da Zolder'da başlaması bekleniyor, ancak COVID-19'un etkisini arttırması halinde yarışın iptal edilmesi gündeme gelebilir.

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Liste

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM
1/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM

Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM
2/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM
3/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Audi Sport liveries for 2020 DTM season

Audi Sport liveries for 2020 DTM season
4/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM
5/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM
6/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM
7/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline
8/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM

Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM
9/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM
10/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM

Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM
11/11

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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