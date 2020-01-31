Audi, 2020 DTM kadrosunu açıkladı

Audi geçen yıl hem takımlar, hem pilotlar hem de üreticiler şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başardı ve harikalar yarattığı sezonun ardından mevcut sürücüleriyle devam etme kararı kaldı.

Son DTM şampiyonu Rene Rast, Rosberg Takımı'nda Jamie Green'iin takım arkadaşı olmaya devam edecek. Phoenix Takımı'nda ise yine Mike Rockenfeller ile Loic Duval birlikte yarışacak.

ABT Sport Takımı ise 2020 yılında hem Robin Frijns hem de Nico Muller ikilisiyle yarışmaya devam edecek.

Audi'nin motor sporları şefi Dieter Gass, "Böyle harika bir yılın ardından sadece ünlü bir lafı uygulamalısınız 'asla kazanan takımı değiştirmeyin!'"

“Bana göre geçen yıl DTM'deki en güçlü sürücü kadrosuna sahiptik. Bu yüzden 2020'de aynı altı sürücüyle yarışmaya devam edeceğimiz için mutluyum." dedi.

Fabrika sürücüleri değişmeyecek ve böylelikle aynı şekilde kalmış olacak. Buna karşılık Audi'nin müşteri ekibi WRT, Ed Jones ile Fabio Scherer gibi iki yeni sürücüyle yarışacak.

Geçen yıl müşteri takımında harika bir performans gösteren Jonathan Aberdein'ın BMW'de Bruno Spengler'in yerini alması bekleniyor. WRT'den eski takım arkadaşı Pietro Fittipaldi ise zaten Super Formula'da yarışacağını açıkladı.